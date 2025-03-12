眼鏡族有苦難言！帶過眼鏡才懂的6大困擾排行　「滑落」竟不是最麻煩的

▲「戴眼鏡真的很麻煩」許多眼鏡族對此深有同感！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

「戴眼鏡真的很麻煩！」許多眼鏡族對此深有同感，從一早起床開始摸索眼鏡，到運動時狂滑落、喝熱飲瞬間起霧，甚至不小心壓壞、摔裂，這些困擾簡直是日常的「隱形痛點」。近期不少網友熱議「眼鏡族最崩潰的時刻」，有人說鼻墊壓痕讓人崩潰，也有人抱怨每次洗澡、運動都覺得超不方便，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近三個月「眼鏡族困擾」的網路討論，盤點出6大最受關注的麻煩事！

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▲「眼鏡族困擾」的網路討論，盤點出6大最受關注的麻煩事！（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

觀察近三個月內網友針對「眼鏡族困擾」相關話題的討論，許多網友紛紛分享自己的「血淚經驗」，其中「眼鏡易髒」居然是最讓人崩潰的事，以2222則高度討論成為話題第一名，「才戴沒半年，4000塊的眼鏡刮得霧霧的，心超痛」、「明明沒做什麼，鏡片就充滿指紋、油漬和毛屑」，讓人一天到晚都在擦眼鏡，對於如何清潔，網友熱烈討論：「不能乾擦！一定要先沖水再用洗碗精輕輕搓洗」、「熱水、衣服下擼都NG，會毀掉鍍膜！」，大家狂推「冷水沖+洗碗精洗+面紙吸水」三步驟，才能確保鏡片不被刮花。

除了眼鏡髒很常發生之外，「鏡片起霧」也讓人超有感，「戴眼鏡又戴口罩的人到底怎麼活下去的」，口罩悶住鼻息，熱氣瞬間讓眼鏡起霧，尤其騎車、進出冷氣房時更是讓人直接「白茫茫一片」，有醫療人員建議「口罩先戴好再戴眼鏡」、「用嘴巴呼吸，但要小口呼吸」，也有專業網友推薦「防霧噴霧」和「防霧棉片」，表示「真的有效，一整天都不會霧」。

眼鏡滑落也是讓人超煩的問題，尤其天氣熱、出汗後更是「直接從鼻樑溜滑梯」，網友崩潰表示：「每天推眼鏡100次，鼻子都被磨出痕了」、「跑步根本戴不了眼鏡，一直往下掉」，面對這種困擾，有人推薦「止滑鼻墊」、「矽膠鼻托」，也有人乾脆換成「超輕鈦合金鏡框」，減少重量也可以減少滑落次數。