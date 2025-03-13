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通膨、CPI數據亮眼！美股收紅　輝達漲逾6％、台積電ADR漲3.6％

▲▼美股。（圖／路透）

▲美股。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

根據美國政府最新公佈，通膨微幅降溫，消費者物價指數（CPI）低於預期，但川普四處開闢的關稅貿易戰仍為股市帶來陰霾，美股12日漲跌互現，科技股領漲帶動那斯達克指數與標普500指數上揚，費城半導體指數漲幅超過2%，道瓊工業指數則持續下跌。台積電ADR與輝達（NVIDIA）表現亮眼，推動市場情緒。

道瓊工業指數收跌82.55點，或0.20%，報41,350.93點。

那斯達克指數上漲212.35點，或1.22%，收17,648.45點。

標普500指數上揚 27.23點，或0.49%，報5,599.30點。

費城半導體指數大漲 106.95點，或2.45%，收4,481.02點。

美國勞工部12日公布，2月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比增加2.8%，低於1月的年增3.0%；2月CPI月增0.2%，也低於1月的月增0.5%。

台積電ADR收漲6.20美元，或3.63%，至177.17美元。

輝達勁揚6.99美元，或6.43%，收 115.74美元。

英特爾收盤上漲 0.90美元，收 20.68美元，但公司盤後宣布，任命前董事陳立武 (Lip-Bu Tan)為新任執行長後，股票應聲飆漲逾11％，截至台灣時間13日上午5時26分，股價已來到23.00美元。

特斯拉股價強勢反彈，單日上漲17.51美元，或7.59%，收 248.09美元，顯示市場對於公司增產計畫的正面反應。

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