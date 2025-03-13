家寧IG「追蹤數突暴增」　他1招抓包買粉絲：以為凌晨沒人看

▲家寧IG粉絲數突然暴增。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



記者施怡妏／綜合報導

眾量級Andy指控前女友家寧一家的8大罪狀，辛苦經營頻道10年，期間卻只領3萬至5萬5000元的月薪，分手後更是一腳被踢開。家寧仍未發文回應，但IG粉絲數狂下滑，然而，有網友發現，家寧的IG粉絲數在凌晨時段竟然不減反增，從63.9萬變成64.1萬，疑似有買粉行為。

「抓到囉！」有網友在Threads發文，原本想見證Andy和家寧的IG粉絲數黃金交叉，卻發現家寧的粉絲數從63.9萬變成64.1萬，當時是凌晨4時，「這個時候不會有這麼多人追蹤她吧，原來開始買爆Follower」，點開家寧的新追蹤帳號，似乎都是一些奇怪的帳號。

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原PO笑喊，大概是以為凌晨4點沒人關注，「對不起，我在看，我就是這麼無聊」，最後他也喊話，希望家寧快點出來說明，「妳不想追蹤數掉的話，還是早點出來說話吧，我們很多人都在等」。

貼文掀起網友討論，「好可怕，有人花錢在她身上，要馬是鐵粉，要馬是故意幫她招黑」、「我以為只有我看到粉絲數在上上下下，有時間買粉，怎麼不出來解釋 」、「花著別人的錢買follower真爽」、「現在又變63.9萬了…看來白買了，買的速度比不及掉的速度喔」。

實際查看家寧的IG粉絲追蹤，截至13日早上10點，粉絲追蹤數為63.7萬。

事實上，關於Andy指控的8大罪狀如下，家寧與其母親不僅掌控公司股權，更在分手後要求他辭去董事職務並轉讓股權，同時簽署保密協議。經營頻道長達10年卻遭到切割，每月僅領5萬元薪資，此外，商標遭對方註冊，財務透明度也引發質疑。而在整個談判過程中，家寧始終未發表任何意見。

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