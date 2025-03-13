2025才過3個月！出事的人「都有1共同點」他驚呆：這巧合太猛

▲Andy控訴家寧家人惡行。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「眾量級」的Andy與家寧去年10月宣布分手，Andy近日突然上傳影片，坦言「分手後一無所有」，控訴家寧家人惡行，讓各界心疼又憤怒，在網上爆討論。就有網友發現，今年上半年娛樂新聞話題人物中，有驚人的共同點，那就是主角大多是「巨蟹座」，貼文引發熱議。

有網友發現，今年上半年娛樂新聞有一個「驚人巧合」，接著點名幾位名人，包括汪小菲、孟耿如、李威、陳曉、蔡阿嘎和這次的Andy老師，通通都是巨蟹座，「巨蟹座上半年初瘋狂上頭條！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻吸引許多網友共鳴，「身為巨蟹人，超有感！」「不是對巨蟹座有偏見，是發現巨蟹座在年初就有爆發性的事件」、「我也巨蟹，今年剛開始沒多久就一堆事」、「巨蟹座表示：這種的先不要」、「我也是巨蟹，卡官司。老公也是巨蟹，鬧到想離婚。」

還有人直呼，「方大同生日7月14日，也是巨蟹座」、「看完留言那些目前很衰的巨蟹座，我還是先閉嘴好了」、「巨蟹座沒有不好，但差點遇到危險倒是真的」、「巨蟹路過，最近也莫名其妙被黑了」、「加害者、被害者跟幫兇都有。我巨蟹欸，求保佑」、「2025第一季宣布由巨蟹座勝出。」