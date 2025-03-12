即日起到4／14！吉伊卡哇「現蹤北捷板南線」　快來尋找小可愛

▲吉伊卡哇現蹤北捷板南線。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

「超好吃！！Chiikawa 壽司」吉伊卡哇華山快閃店將於3月22日至6月15日在台北華山1914文化創意產業園區開幕，近期有網友在社群平台發現，台北捷運板南線出現吉伊卡哇列車，引發熱議。台北捷運公司今（12日）表示，即日起至4月14日為止，板南線推出吉伊卡哇彩繪列車，歡迎乘客來找最喜歡的角色。

繼三麗鷗HELLO KITTY彩繪列車、迪士尼米奇米妮彩繪列車與皮卡丘彩繪列車後，吉伊卡哇也搶搭此波浪潮。台北捷運公司表示，IP上捷運已經成為熱門趨勢，每位耳熟能詳的卡通人物出現在捷運車廂，陪伴旅客一起搭車，讓大小朋友莫不為之驚艷，成功吸引大家目光，順勢成為各社群話題焦點。

台北捷運公司說明，北捷板南線即日起至4月14日止，推出「吉伊卡哇彩繪列車」，除了有吉伊卡哇外，還有小八、兔子、古本、海獺勇者、獅薩、栗子饅頭、小桃等小夥伴，搭配玉子燒、鮭魚卵、鮪魚肚、甜蝦、海膽、甜蜜蜜豆皮，歡迎乘客來找最喜歡的角色。

台北捷運公司指出，對於創意無限的廣告產業來說，每日搭載百萬旅客的電聯車及人來人往的捷運場站，由於曝光率高、覆蓋廣泛、瀏覽時間長、視覺效果強烈等特質，成為近年來家外媒體的熱門選擇，藉由多元化的廣告呈現，創造網路討論聲浪，進而帶來豐富的實質商業效益。