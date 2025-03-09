女學生睡著「東西散落一地」　他曝暖心一幕：捷運是很幸福的地方

▲許常德說，「感覺捷運是個很幸福的地方」。示意圖，與本文無關。（資料照／記者屠惠剛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

搭乘捷運時，若撞見乘客睡著，而東西卻散落一地，會出言提醒？還是會幫忙顧東西？資深音樂人許常德在臉書發文透露，他才剛走進車廂，就見一個女學生在椅子上睡著了，且東西散落一地，不過周圍的人卻沒有不悅，反而還幫忙顧好妹妹的東西，「感覺捷運是個幸福的地方」。貼文曝光後，引發討論。

許常德在臉書發文表示，他昨天搭乘捷運時，車廂約是七成滿，而其中就有一個女學生坐在椅子上睡覺，且東西還散落一地。不過即便如此，周圍的乘客不但沒有打擾這名女學生，還特意圍出了一點空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許常德提到，坐在該學生對面的是一位長輩，對方與他交換一個微笑的眼神。他認為當下不僅沒有人不悅，甚至還形成了默契，「她是大家的妹妹，不要吵妹妹睡覺，大家一起把她的東西顧好」。許常德說，他搭了大概6站，中間還經過很多人進出的台北車站，結果都沒有人去叫醒那個女學生，「感覺捷運是個很幸福的地方」。

貼文曝光後，有網友表示，「她看起來感冒了（有藥袋），大家都有顆理解的心」、「充滿愛的社會，台灣真棒」、「溫馨，每個孩子都是自己的孩子」、「大家的妹妹，這句話很溫暖」、「感動及驕傲！台灣真的是最有人情味的地方」、「不管我們認不認識，能夠替別人多設想一下，就會令所有人都感到窩心的」。

不過也有網友認為，「搭公共運輸車輛應該收好自己的行李與攜帶物品吧！以免影響到他人」。許常德則說，「她是暈睡過去了，一開始也是有帶好的」。