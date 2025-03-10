捷運車廂「多2張小卡」藏乘客怨氣　一票有感：直接立規矩！

▲北捷車廂多了兩張跳跳卡。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

後背包雖然方便，但如果上捷運卻沒有往前背，就可能「顧人怨」。近日台北捷運發文表示，搭捷運難免碰到擠來擠去的狀況，「大家心裡的苦，讓小編幫你說出來！」原來這陣子，車廂已經悄悄放上「跳跳卡」，提醒乘客2件事！貼文曝光後，引起網友討論。

台北捷運在臉書粉專上發文表示，每當通勤路上飄著雨，心情就會變得不美麗，如果搭捷運時，又被車廂門口處的乘客擠來擠去，肯定會想「原地爆炸」。現在，大家心中的苦，「讓小編幫你說出來」，近日北捷在車廂裝上了「跳不停的跳跳卡」。

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黃色的跳跳卡寫道，「勿當門神，請往車廂內部移動」；粉色的跳跳卡則寫著「後背包請改為手提或前揹」，且上面不只有中文字，還有英文版。粉專最後也說，「讓我們一起消滅這些NG行為，把捷運車廂變得更舒適、更美好」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「覺得要多宣導：手扶梯口不要停留」、「手機看影片不要把聲音播出來」、「背包往前不是省多少空間的問題，是眼睛在前面，至少移動身體時能多留意到會不會打到人，一堆後背的轉身亂撞，很白目」、「可否宣導一下，手拎直傘或三折雨傘，盡量把傘收好，別濕漉漉的蹭到鄰近乘客的下半身」。

其中還有不少網友再點出1個NG行為，「蹺腳的，請把走道的空間空出來」、「上下班時間和車廂人多時，翹腳的真的很......」、「人多的時候蹺腳真的是......」。

另也有網友表示，「貼了標語也沒用，會堵在門口不進去的就是死也不進去；背包也是，還是一堆人後背」、「直接立規矩！兩張紙夾都只是勸導作用，很多很皮的和瞎眼的」、「立意良善，但有些人耳朵就是很硬，講不聽」。