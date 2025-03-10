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西門町爆「當街砍人」血流滿地！3少年談判遭伏擊　警掌握3煞追緝

記者張君豪、閔文昱／台北報導

台北市萬華區西門町商圈9日晚間8時許驚傳砍人案！有民眾目擊漢中街50巷口爆發多人糾紛，其中有3名青少年遭人砍傷。警方獲報後立即趕抵，將3名傷者分別送往醫院救治，目前已掌握相關犯嫌，並陸續帶案偵處中，詳細案情仍待釐清。

有目擊民眾在社群發文表示，晚間8點多在西門町獅子林商場附近，看到一群人衝過來，仔細一看才發現後面竟有人持好幾支開山刀邊跑邊叫囂，嚇得她趕緊和朋友躲起來，驚險場面也讓她直呼「沒想到台北市這麼恐怖」。

▲傷者傷勢嚴重，滿地血跡。（圖／翻攝自臉書，下同）

▲3名青少年遭砍傷送醫。（圖／翻攝自臉書，下同）

對此，警方表示，9日晚上8時許，接獲報案稱萬華區獅子林大樓有糾紛，警方到場見有三名青少年刀傷，於是立即通知救護車將3人送醫。經調閱監視器，目前鎖定涉案人有3人，雙方日前在萬華區昆明街福興公園發生過口角衝突，3名少年赴約談判未料遭對方帶刀伏擊。

▲萬華區發生街頭糾紛，3名青少年遭砍傷送醫。（圖／翻攝自臉書）

據瞭解，三名傷者分別為17歲男性，右手臂遭受15公分刀傷，清醒狀態，被送往中興醫院；15歲男性，肩腰掌等多處遭砍傷，清醒狀態，被送往和平醫院；另一名17歲男性，左右大腿遭刀傷，傷口深度約為1/3，清醒狀態，被送往台大醫院。至於詳細衝突原因，仍待警方釐清。

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