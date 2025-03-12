川普25%鋼鋁關稅正式生效！　歐盟反擊：4月起對美加徵關稅

▲ 川普對所有進口鋼鋁加徵25%關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對所有進口鋼鐵及鋁加徵25%關稅，今（12日）起正式生效，貿易戰進一步擴及全球。歐盟隨即祭出反擊，宣布4月將對價值260億歐元（約283.3億美元）美國商品徵收報復性關稅，但仍對談判持開放態度。

綜合《路透》及《天空新聞》，川普政府2月宣布這項關稅措施，起初僅針對中國、墨西哥及加拿大，當時市場對其「美國優先」政策普遍持樂觀態度。11日在關稅生效前最後關頭，川普揚言將加拿大關稅翻倍至50%，但在安大略省省長同意暫停對明寧蘇達州、密蘇里州及紐約州電力出口徵收25%附加稅後，川普撤回這項決定。

川普加徵關稅旨在保護美國製造業並增加就業機會，但恐怕推高汽車、飲料鋁罐等商品價格，使美國企業與消費者承受更高成本，投資人質疑聲浪升高，市場動盪加劇，企業也紛紛表達憂慮。

歐盟執委會（European Commission）12日對此聲明宣布，將於4月1日結束目前對美國商品暫停徵收的關稅，4月13日起全面實施加徵關稅。

執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說明，「我們今日採取的反制措施是強而有力卻適當的」，「因美國對價值280億美元商品課稅，我們將對260億歐元商品採取反制措施」，「歐盟必須以行動保護消費者與企業」。

但她也補充，「我們準備好進行有意義的對話，我已委託貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）恢復與美國的談判，以尋求更好的解決方案」。