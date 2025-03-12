獨／男男激戰「塞20cm巨棒」！他爽完溜了　「姊夫」卡直腸震整晚

▲男子的後庭被塞了超長按摩棒。（圖／陳致一醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

追求性刺激時，也要注意自身安全！高雄一名男子日前腹痛掛急診，說昨晚自己的肛門不知被塞了何物，醫師觸診後確認有東西卡在男子的直腸，經器械夾出後，發現竟是一支逾20公分長的按摩棒，而取出後「姊夫」還不停得在震動，好險並未造成腸子破裂。

收治病例的義大醫院大腸直腸外科主治醫師陳致一表示，西洋情人節前夕，一名24歲年輕男性上午到院掛急診，候診時看似沒有異狀，沒想到看診時，他卻默默吐出，昨晚與伴侶發生性行為時，肛門不知道被塞了什麼東西，後庭明顯有異物感且伴有腹痛，但對方爽完就拍拍屁股走人了，自己一整晚嘗試想拔卻拔不出來。

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▲義大醫院大腸直腸外科主治醫師陳致一。（圖／記者許宥孺攝）

陳致一醫師觸診後，確認男子的肛門內有明顯硬物，經安排X光檢查，也確認體內有一支長達15至20公分的長條狀物，已碰到了乙狀結腸。

陳致一指出，一般來說，若是情趣用品，通常表面光滑不好取出，通常會進開刀房，麻醉後手術處理，不過目前醫護人力吃緊，可能得等上2天，因此在男子的同意下，醫護團隊緊急在急診室手術室替男子取出異物，而男子也相當能忍痛，最後以類似產科用的產鉗，慢慢的將長條物拉出。

▲按摩棒逾20公分，電力十足，在男子的體內狂震一整晚。（圖／陳致一醫師提供）

陳致一說，一直拉、一直拉，確認是一支超長按摩棒，而整支取出時，按摩棒都還在微微震動，在場醫護都傻眼了，直呼按摩棒電力也太充足，震了一整晚都還在震，而男子竟還能表現得如此鎮定。

陳致一提醒，尋求性刺激時務必注意安全，將異物塞進體內具有一定危險性，即便是情趣用品亦同，很慶幸這支按摩棒沒有造成腸穿孔，最怕就是情趣用品放進體內，造成腸子破裂，一旦破裂就會造成腹膜炎，便有生命危險，得緊急進行手術，最慘還可能要做人工肛門，得不償失。