小港機場新航線爆發！貨運也崛起　陳其邁：高雄應有24hrs機場

▲高雄小港機場新航線越來越多，量能超越台北松山機場，成全台第二大機場。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港機場航線越來越多，截至目前已有超過15條新航線到高雄，針對未來機場長遠佈局規劃，高雄市長陳其邁今天指出，假如能有24小時起降的機場，未來配合高雄產業的佈局發展，擴大包括航空的物流，這樣對南部的高科技廠商來說，當然是會有正面的幫助。

近期航空公司開闢了不少高雄新航線，高雄市民進黨立委許智傑表示，他前年開始推動航線復飛跟新航線到高雄，目前已經超過15條新航線到高雄，飛到日本、南韓、中國、東南亞等航線通通有，每週都有七班以上，量能已經超過台北松山機場，小港機場已經是全台第二大機場。

▲小港機場並非24小時起降機場。（圖／記者許宥孺攝）

針對小港機場未來發展，陳其邁今天受訪指出，小港機場並不是24小時起降的機場，對於貨運航班來說是大問題，再加上很多紅眼班機，也就是所謂的廉價航空，常常利用晚上起降，因此，假如高雄能有24小時起降的機場，未來配合高雄產業的佈局發展，能夠擴大包括航空物流，對南部的高科技廠商來說，當然是會有正面的幫助。

▲陳其邁指出，長遠規劃來看，高雄應該要有一座24小時起降的機場。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁進一步說明，長遠規劃應該是要結合小港機場整個的更新改建，必須要有一座24小時起降的機場。當然地點還是需要做評估，不過南星基地的外海，原來填海造陸的西側，配合捷運紅線跟國道7號，能非常便捷的直接聯繫到台灣各主要城市，可以說是最好的一個選擇。

陳其邁也喊話交通部能夠把高雄24小時新機場的規劃，包括物流、運籌等相關功能做整體考量評估。不然以現在高雄配合整個台灣大南方、大發展的產業布局，未來航空貨運的需求會越來越多，再加上桃園的貨運也已飽和，會讓桃園機場各項負擔增加。基於均衡發展、鏈結周遭的亞洲主要城市，跟整個航空貨運的成長，他認為應該是時候開始做評估規劃。