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獨／驚悚車禍熱區曝！騎士挨撞噴飛重摔　里長控市府冷處理

記者吳奕靖／高雄報導

肇事熱區！高雄市一名里長出面指控大寮區光明路口與台88高架橋下的交叉口經常性發生車禍，去年到現在就已經有超過十幾件，里長表示已經找了交通局會勘，只是最後結果都是石沉大海，沒有後續。而高雄市長陳其邁的前幕僚，已經表態要參選市議員的張耀中也前來關心，表示自己一定會把狀況轉達給市長知道。

▲光明路口經常性發生車禍，廂型車被小貨車撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲光明路口經常性發生車禍，廂型車被小貨車撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

畫面顯示，一輛白色廂型車正在路口待轉，然後另一部藍色小貨車似乎沒有看到，當場就擊落白色廂型車。同樣也是在這個路口，一部機車正要通過，然後一台貨車就撞上了他，機車騎士撞飛超過10公尺，最後人倒在地上，機車還跟人一樣噴飛，還滾了一圈才停下。這個路口是在大寮區光明路與台88高架橋下的交叉口，經常性在發生車禍，周邊的人已經見怪不怪，不過對里長來說可是非常頭痛。

▲光明路口經常性發生車禍，廂型車被小貨車撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲機車騎士被撞飛到空中 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲光明路口經常性發生車禍，廂型車被小貨車撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲機車跟人被撞飛超過10公尺，機車還滾了一圈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

里長蕭大翔表示：「從去年底到現在發生的車禍發生案件已經六、七件了，每次撞得情況也都滿嚴重的，之前我們已經辦過兩次會勘，但是交通局就推給道工處，說安全島一定要先縮減，像是這樣的事情已經拖延到現在，遲遲沒辦法解決這個事情，時常讓這個路口發生這個車禍」。

據了解，這個路口的車禍發生數，從去年一整年發生過17次車禍，其中7次有人受傷，不過蕭大翔說：「這個路口一個月內至少會有2起車禍，去年到現在已經超過十幾件有了，每次撞得情況都滿嚴重，因為這是88橋下都有那個柱子擋住，結果擋住那個視野，再加上搶快的車輛很多，因為左轉車道的規劃不完善，所以時常發生車禍」。

蕭大翔希望這個路口可以快點改善，而陳其邁市長的前幕僚，已經表態要參選市議員的張耀中在得知這個情況之後，也感到里長辦公室親自了解，他也允諾會將這個部分向市長報告，希望還給用路人一個安全的通車環境。

▲張振中跟蕭大翔里長了解情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張耀中（左）跟蕭大翔里長了解情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

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