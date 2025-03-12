飲料機掛「小強一夜干」高雄商場出包　業者認了衛生局開罰

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家購物商場內的火烤兩吃餐飲店，民眾昨(11日)晚間前往用餐時，在自助飲料機發現蟑螂屍體，醬料區還有蟲在飛，無奈之下po網抱怨。衛生局獲報後，今日到店家進行稽查，業者坦承影片內容屬實，依法開罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲學生拍下飲料機卡蟑螂畫面。（圖／threads／jy._.430授權提供）

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有學生參加畢業旅行，昨晚晚間到一家購物中心用餐，抱怨店家食物過1小時都還沒上完，出餐還送錯3次，最誇張的是，自助式飲料機還掛著已經風乾的蟑螂屍體，醬料區還有蟲在飛，雖然店家有打折補償，但消費金額還算超久。

商店今日自主停業消毒一天，並全面消毒清潔，也連繫當事人了解當時情況。商場表示，針對餐廳、美食街相關食品衛生，接秉持最高標準，並落實定期清潔作業消毒，針對此次事件，將針對業者進行重罰。

▲衛生局今日到店家進行稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局一早獲報後，也派員到場稽查，雖然未見蟑螂蹤跡，不過業者坦承影片內容屬實，將依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，經衛生局也在現場發現，業者未委託合格病媒防治施作、自行清消，另針對部分食材未離地、冷凍冷藏溫度未記錄、醬料及餐具區未覆蓋、自行施作病媒防治等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。