傅崐萁問官員「知道國民黨團總召是誰？」　稱總預算窒礙難行可解凍

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）率行政團隊赴立法院，針對財劃法覆議案進行報告並備質詢。國民黨團總召傅崐萁質詢時表示，可能是業務費關係，如果真的窒礙難行，所有凍結經費都可以到立法院解凍，不用擔心。傅崐萁也質疑，主計長有沒有帶部會跟委員會、在野黨協商？請問國民黨團總召是誰？主計處長陳淑姿回應，都有跟各黨團拜會，國民黨團總召是傅崐萁總召，都有拜會，但有時候約不上時間。傅崐萁並未理會陳淑姿回應，僅說未收到訊息。

傅崐萁質詢時表示，總預算實際核定數請盡快送到立院，化解干戈，總預算3兆1325億經過審視後，立法院合計刪減1439億。也就是今年總預算比起去年增加1368億。

陳淑姿回應，以往都有大包小，如果沒有就會2036億、如果有大包小就是1439億。這次立法院並未公布總額度，審定結果要以公布額度為準，這只是主計處初步試算結果。預算增加項目也不同，刪減項目部分真的窒礙難行，全部被刪除，完全沒有經費支用。

傅崐萁打斷並表示，請針對問題回答，正確且明白地回答，不要用點頭的，直接回答本席問題，這是立法院，問問題就直接回答，請主計長不要搶話。在國會明確證實行政院送到立法院總預算，立法院審議結果，就是比去年增加1439億給行政院執行。

陳淑姿回應，今年增加2036億主要是公共建設、調貸、科技預算、勞健保等等，刪減1439億包含台電一千億，其他是部會一般業務費完全無法執行，連水電費都無法付，像服務中心就要關門，也希望委員能考量難處，謝謝委員。

傅崐萁不滿怒轟，各部會首長當側翼網紅、攻擊在野黨，主計長有沒有帶部會跟委員會、在野黨協商？請問國民黨團總召是誰？有沒有根本席約時間。國民黨隨時恭候。

對於傅崐萁質疑，陳淑姿澄清，都有跟各黨團拜會，國民黨團總召是傅崐萁總召，都有拜會，但有時候約不上時間。都有去拜訪。我們都有去拜訪。

傅崐萁並未理會陳淑姿回應，他表示，國民黨團並未收到任何訊息，待會也會問民眾黨有無協商請求，在這裡要說實話。謠言治國、側翼台灣。各部會首長攻擊在野黨，說都無法執行，歷史上最高預算，但鋪天蓋地攻擊，什麼補助款、育兒津貼沒有了。

傅崐萁指出，可能是業務費關係，但因果循環要了解，在野黨刪減這些不應該的業務費，因為台灣不能再謊言治國，部會首長不能當網紅側翼，務實說實話，不能再讓綠網軍蠱惑年輕人。如果真的窒礙難行，所有凍結經費都可以到立法院解凍，不用擔心。