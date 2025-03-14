　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恢復軍審　顧立雄強調：限「現役軍人犯軍人職務罪」、不涉一般刑案

▲▼卓榮泰 邱垂正 顧立雄 立法院院會 總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄與陸委會主委邱垂正備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨召開國安高層會議後，宣布將恢復軍事審判，引起各界譁然。對此，國防部長顧立雄今備詢強調，恢復軍事審判的範圍就是限於「現役軍人犯軍人職務之罪」，所以不涉及一般刑事案件，也不涉及非現役軍人。行政院長卓榮泰則補充，重新啟動的軍事審判，針對特定對象、特定軍事犯罪行為，跟過去的軍事審判截然不同，俗語說「同款不同師傅」，這次是不同款也不同師傅。

邱議瑩質詢時問到，當少數人民的利益跟國家利益衝突時，哪一個重要？哪一個放前面？昨天賴總統提到，中國是境外敵對勢力，因此要恢復軍事審判因應滲透，這句話有說錯嗎？

卓榮泰說，他認為完全沒有錯，中國是境外敵對勢力、中國當然是境外，每天飛機、軍艦來台灣繞，不時在台灣周遭做不同演習，且海警船對我國漁船也不時騷擾，甚至很多權宜輪還破壞我國海纜，「難道我們會把他們定義為友善、或是一般的對象嗎？所以對我們來看，他們有相當的敵意」。

邱議瑩指出，面對這樣境外敵對勢力，每天不同手段文攻武嚇，為什麼賴總統說要恢復軍事審判？因為中國正在滲透國軍，到2024年共諜起訴對象有66%是軍人，但是依照現行法令，這些叛國、出賣國家利益的人，所受到的判刑都相對輕微。卓榮泰說，對岸針對民間也透過各種關係，更嚴重的是對現役軍人。

邱議瑩表示，小時候都要背「保密防諜人人有責，小心匪諜就在你身邊」，現在匪諜、共諜無所不在。文攻部分，透過宮廟、村里長、文化藝術交流以及媒體滲透，甚至透過立法院國會議員在進行文攻武嚇滲透，這不恐怖嗎？

卓榮泰說，對於這種滲透行為要有積極有效的反制，所以反滲透是現階段很重要的工作。邱議瑩接著說，如果昨天賴總統恢復軍事審判只針對軍人，不涉及一般治安犯罪，她大力支持，甚至國防部在軍審法配套、國安法庭等，應該加速進行。

對此，國防部長顧立雄強調，恢復軍事審判的範圍就是限於現役軍人犯軍人職務的罪，也就是陸海空軍刑法第二篇的相關犯罪，所以不涉及有關於一般的刑事案件，也不涉及非現役軍人。

邱議瑩認為，這不涉及所謂什麼軍中人權問題，談的是涉及國家安全部分，這在未來國安法庭的設計上、軍審法恢復時，相關配套措施，國防部應該儘速研議。

顧立雄說，會儘速研議，過去為人詬病不符憲法意旨的部分都會大幅檢討修正；主要是，這些有涉及軍事專業的專業性，所以會來檢討這些要從事軍法審判的審判人員，要具有一定部隊實務經驗，透過多元甄選管道拔擢後給予一定的身份保障，確保獨立性後從事相關審判，一方面兼顧人權同時嚴肅軍紀，這是現在努力的方向。

卓榮泰補充，重新啟動的軍事審判，針對特定對象、特定軍事犯罪行為，跟過去的軍事審判截然不同，俗語說「同款不同師傅」，這次是不同款也不同師傅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億
快訊／北檢南下花蓮！搜索「戰天下」　已展開3波行動
重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸
普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」
分手超窮驚見「家寧專櫃1物品」　Andy真實反應曝！萬人爆心
Andy收到多少抖內？他一算驚呆：台人團結真的猛
快訊／傳傅崐萁住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢
快訊／傅崐萁花蓮住家遭北檢搜索
金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍事審判昔遭詬病無獨立性　沈伯洋：「國安法庭」是解決的方法

評賴清德恢復軍審「睿智且正確」　游盈隆：當年倉促修法矯枉過正

「想不出反制方法朱立倫就下台」　他轟：罷免戰略沒一個有能量

賴清德稱中國「境外敵對勢力」！雙城論壇怎麼辦？　蔣萬安8字回應

快訊／傳傅崐萁花蓮住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢

還原心肌梗塞發病過程！　沈富雄親吐「我差一點死掉」

恢復軍審　顧立雄強調：限「現役軍人犯軍人職務罪」、不涉一般刑案

藍營發動16綠委罷免案一階段全未過　總計1737人「死亡連署」

轟賴清德疑軍人忠誠才恢復軍審　朱立倫：應為污名化國軍道歉

劉書彬粉紅套裝就職喊韓國瑜大學長　期許理直氣和監督問政

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

軍事審判昔遭詬病無獨立性　沈伯洋：「國安法庭」是解決的方法

評賴清德恢復軍審「睿智且正確」　游盈隆：當年倉促修法矯枉過正

「想不出反制方法朱立倫就下台」　他轟：罷免戰略沒一個有能量

賴清德稱中國「境外敵對勢力」！雙城論壇怎麼辦？　蔣萬安8字回應

快訊／傳傅崐萁花蓮住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢

還原心肌梗塞發病過程！　沈富雄親吐「我差一點死掉」

恢復軍審　顧立雄強調：限「現役軍人犯軍人職務罪」、不涉一般刑案

藍營發動16綠委罷免案一階段全未過　總計1737人「死亡連署」

轟賴清德疑軍人忠誠才恢復軍審　朱立倫：應為污名化國軍道歉

劉書彬粉紅套裝就職喊韓國瑜大學長　期許理直氣和監督問政

軍事審判昔遭詬病無獨立性　沈伯洋：「國安法庭」是解決的方法

柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億　公司急出面：整理立場中⋯

評賴清德恢復軍審「睿智且正確」　游盈隆：當年倉促修法矯枉過正

赴陸要落實登錄制度　觀光署：國人自由行前先上傳資料

沉浸式農遊！花蓮瑞穗2條路線搭配食農夜空體驗　即日起報名

快訊／查修容小物！北檢證實搜索「戰天下」　已展開3波行動

日相石破茂認了！自費發每人「10萬日圓禮券」　稱不違法拒絕辭職

胸部比頭大！29歲澳洲女患罕見「巨乳症」　想縮胸遭醫拒絕

普丁原則上同意停火？　澤倫斯基：想拒絕「但不敢跟川普說」

重刷Andy老師「1系列影片」才知早埋伏筆！網看哭：原來被吸乾了

眾量級窮奢對決！幫Andy寫個慘字　家寧神隱全家起底　被洗一星「張媽媽還錢」

政治熱門新聞

台灣民意民調／一面倒！過半民眾認總預算刪過頭　僅小草近7成力挺

國民黨：各部會認了今年預算都增加

不認同賴清德恢復軍事審判　綠議員點問題：宣示效果強過實際意義

快訊／傳傅崐萁花蓮住家遭搜索！　傅辦：無事，早上專心看質詢

賴清德要求赴陸登錄　陸委會：國人不喜歡讓政府知道去哪

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

賴清德「恢復軍審」藍轟搞戒嚴　韓國瑜曾嘆沒軍法「像太監穿西裝」

快訊／賴清德宣布恢復軍事審判　洪慈庸回應了！

「距離戒嚴只差一步」　趙少康轟賴清德：把台海安全放在砧板上

AIT證實資助黑熊學院　謝龍介轟抓耙仔：沈伯洋對得起台灣嗎？

國台辦嗆不排除「斷然措施」　顧立雄：中國每次都在放這些話

藍營發動16綠委罷免案一階段全未過　總計1737人「死亡連署」

賴清德定義中國為「境外敵對勢力」　林俊憲讚：我們不會再容忍了

賴清德要調整兩岸經貿結構　卓榮泰：人流、物流、金流、秩序著手

更多熱門

相關新聞

賴清德「恢復軍審」藍轟搞戒嚴　韓國瑜曾嘆沒軍法「像太監穿西裝」

賴清德「恢復軍審」藍轟搞戒嚴　韓國瑜曾嘆沒軍法「像太監穿西裝」

為應對中國滲透與侵擾手段，總統賴清德昨召開國安高層會議後，宣布了17項因應做法，還稱中國大陸為「境外敵對勢力」、並強調恢復軍事審判等，引發各界討論，藍營就痛批賴此舉是「距離戒嚴只差一步」。事實上軍審制度過去就曾多次被討論，立法院長韓國瑜任高雄市長期間，就曾感嘆台灣軍隊沒有軍法，就像「太監穿西裝」。如今軍審法修正將送進立院，在野黨態度備受關注。

國台辦嗆不排除「斷然措施」　顧立雄：中國每次都在放這些話

國台辦嗆不排除「斷然措施」　顧立雄：中國每次都在放這些話

顧部長打臉顧律師？　顧立雄強調初衷不變：揮別過去不被信任軍審

顧部長打臉顧律師？　顧立雄強調初衷不變：揮別過去不被信任軍審

與民進黨下鄉宣講　卓榮泰：有些說明部分立委聽得不是很清楚

與民進黨下鄉宣講　卓榮泰：有些說明部分立委聽得不是很清楚

賴清德要調整兩岸經貿結構　卓榮泰：人流、物流、金流、秩序著手

賴清德要調整兩岸經貿結構　卓榮泰：人流、物流、金流、秩序著手

關鍵字：

行政院卓榮泰國防部顧立雄邱議瑩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」

家寧全家社死　她曝未來只剩1條路

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

曾國城道歉了

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

金秀賢「公開關鍵鐵證」！

家寧「神隱1天出手了」！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

老公外遇年輕妹「人妻火速離婚」　2年後小三現世報來了

快訊／徐乃麟道歉！「未用同理心看待我深感抱歉」

家寧哥哥雞肉店傳頂讓　網友見1事更氣

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面