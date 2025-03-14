恢復軍審　顧立雄強調：限「現役軍人犯軍人職務罪」、不涉一般刑案

▲行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄與陸委會主委邱垂正備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨召開國安高層會議後，宣布將恢復軍事審判，引起各界譁然。對此，國防部長顧立雄今備詢強調，恢復軍事審判的範圍就是限於「現役軍人犯軍人職務之罪」，所以不涉及一般刑事案件，也不涉及非現役軍人。行政院長卓榮泰則補充，重新啟動的軍事審判，針對特定對象、特定軍事犯罪行為，跟過去的軍事審判截然不同，俗語說「同款不同師傅」，這次是不同款也不同師傅。

邱議瑩質詢時問到，當少數人民的利益跟國家利益衝突時，哪一個重要？哪一個放前面？昨天賴總統提到，中國是境外敵對勢力，因此要恢復軍事審判因應滲透，這句話有說錯嗎？

卓榮泰說，他認為完全沒有錯，中國是境外敵對勢力、中國當然是境外，每天飛機、軍艦來台灣繞，不時在台灣周遭做不同演習，且海警船對我國漁船也不時騷擾，甚至很多權宜輪還破壞我國海纜，「難道我們會把他們定義為友善、或是一般的對象嗎？所以對我們來看，他們有相當的敵意」。

邱議瑩指出，面對這樣境外敵對勢力，每天不同手段文攻武嚇，為什麼賴總統說要恢復軍事審判？因為中國正在滲透國軍，到2024年共諜起訴對象有66%是軍人，但是依照現行法令，這些叛國、出賣國家利益的人，所受到的判刑都相對輕微。卓榮泰說，對岸針對民間也透過各種關係，更嚴重的是對現役軍人。

邱議瑩表示，小時候都要背「保密防諜人人有責，小心匪諜就在你身邊」，現在匪諜、共諜無所不在。文攻部分，透過宮廟、村里長、文化藝術交流以及媒體滲透，甚至透過立法院國會議員在進行文攻武嚇滲透，這不恐怖嗎？

卓榮泰說，對於這種滲透行為要有積極有效的反制，所以反滲透是現階段很重要的工作。邱議瑩接著說，如果昨天賴總統恢復軍事審判只針對軍人，不涉及一般治安犯罪，她大力支持，甚至國防部在軍審法配套、國安法庭等，應該加速進行。

對此，國防部長顧立雄強調，恢復軍事審判的範圍就是限於現役軍人犯軍人職務的罪，也就是陸海空軍刑法第二篇的相關犯罪，所以不涉及有關於一般的刑事案件，也不涉及非現役軍人。

邱議瑩認為，這不涉及所謂什麼軍中人權問題，談的是涉及國家安全部分，這在未來國安法庭的設計上、軍審法恢復時，相關配套措施，國防部應該儘速研議。

顧立雄說，會儘速研議，過去為人詬病不符憲法意旨的部分都會大幅檢討修正；主要是，這些有涉及軍事專業的專業性，所以會來檢討這些要從事軍法審判的審判人員，要具有一定部隊實務經驗，透過多元甄選管道拔擢後給予一定的身份保障，確保獨立性後從事相關審判，一方面兼顧人權同時嚴肅軍紀，這是現在努力的方向。

卓榮泰補充，重新啟動的軍事審判，針對特定對象、特定軍事犯罪行為，跟過去的軍事審判截然不同，俗語說「同款不同師傅」，這次是不同款也不同師傅。