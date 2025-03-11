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印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」

▲▼ 。（圖／翻攝自Indian Express）

▲ 2名被捕嫌犯的身分已被公開。（圖／翻攝自Indian Express）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度卡納塔卡邦近日發生一起性侵案，一名外國女遊客和導遊遭3名陌生男子輪暴，同行的3名男性則被推落河中，導致一人溺斃。目前3名嫌犯皆已落網，但案情曝光後當地人心惶惶，遊客更是嚇得紛紛逃離。

綜合《太陽報》等外媒，當地一名29歲民宿女主人充當導遊，6日帶著4名客人到科普帕爾（Koppal）的運河岸邊賞星，包括一名27歲以色列女子、一名美國男子及2名印度男子，這時3名騎機車的男子假意問路上前搭訕，接著討錢不成便出手襲擊，先將3名男遊客推入河中，再對2名女子伸出狼爪。

民宿女主人描述，「我流了很多血，有2個人合力把我拖到河邊，其中一個掐住我的喉嚨，脫掉我的衣服，其他人接著毆打我、性侵我」。2名受害女性截至6日仍住院治療，而落河的3名男性中，2人設法游到安全地帶，印度男子比巴什（Bibash）則不幸溺斃。

▲▼ 。（圖／翻攝自NDTV）

▲ 一名男遊客被推落河溺斃。（圖／翻攝自NDTV）

警方依性侵及殺人罪嫌針對此案立案調查，8日逮捕2名嫌犯Sai Chetan及Mallesh，皆為當地居民。而第3名嫌犯逃亡多日，直到警方9日調閱事發地點附近監視器後才將他逮捕到案，但目前未公布其身分，僅稱3人都是建築工人，犯案當時疑似受到藥物影響。

這起事件震驚當地居民，因為附近地區過去從未傳出類似犯罪。案情透過WhatsApp迅速瘋傳，引發其他外國遊客恐慌，據當地住宿業者群組，已有400人逃離該地區，且大多是以色列人。

一名21歲以色列女遊客受訪表示，她和友人聽聞消息後因擔心自身安全決定退房；另一名23歲以色列男遊客則稱，他和團員決定晚上不要離開住宿地點，以免發生類似襲擊。

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