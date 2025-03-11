見女記者拍比基尼照　他凍未條當眾掏鳥狂擼！被抓竟喊：我尿失禁

▲巴拉布奇被揭發在芭達雅海灘自慰，而被開罰5000泰銖。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

義大利68歲男子巴拉布奇（Carlo Barabucci）日前被抓包在泰國芭達雅（Pattaya）海灘上自慰，而被警方傳喚調查。然而，這名男子卻辯稱自己患有尿道感染，引發尿失禁，所以才會在海灘上解手，並非故意猥褻。儘管如此，警方仍依據泰國《刑法》第388條對其處以最高5000泰銖罰款（約新台幣4868元）。

泰媒8頻道一名女記者8日與友人身著比基尼，來到芭達雅海灘附近拍照。途中，她們遇到了坐在翡翠海灘酒店附近岩石上的巴拉布奇，而這名男子隨後一直尾隨她們，並在幾人拍攝比基尼照片時，行為詭異地試圖向她們靠近，還當眾掏出生殖器自慰。這幾名女子見狀，立刻拍下影片，並向警方報案。

警方隨後調閱監控，確認嫌犯為巴拉布奇，並將其傳喚至警局。面對指控，巴拉布奇強烈否認自己當眾手淫，辯稱他只是因為患上尿道感染，尿失禁不得不當場解手，甚至還在警局受審時，對女記者豎起中指以示憤怒，強調自己遭到誤解。

儘管巴拉布奇極力辯解，但警方還是依據泰國《刑法》第388條對其開罰。相關法律規定，任何人在公共場所進行猥褻行為，最高可處以5000泰銖罰款。警方未透露是否進一步採取法律行動。