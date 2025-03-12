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瞄準金正恩！美韓軍演「清除大規模殺傷武器」　目標消滅北韓核武

▲▼從南韓京畿道坡州的暸望台，望向北韓邊境。（圖／達志影像）

▲從南韓京畿道坡州的暸望台，望向北韓邊境。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近年來北韓（朝鮮）積極發展核武與導彈技術，10日下午更向西海（黃海）發射多枚近程彈道飛彈。對此，美國與南韓展開自由之盾聯合軍演，今（12）日更在京畿道坡州市進行「清除大規模殺傷性武器（WMD）」訓練，目標就是在短時間內除掉北韓境內造成重大威脅的核武與導彈設施。

根據《韓聯社》，南韓陸軍第25步兵師、美國陸軍第2步兵師（駐韓美軍前線部隊）於12日在京畿道坡州市武建里訓練場，進行「美韓聯合消除WMD訓練」，作為美韓聯合軍演自由之盾的一環，消除敵方（北韓）擁有大規模破壞性的核武與生化武器、放射性武器之軍事設施。

為了培訓相關作戰能力，美韓兩軍動員500多名兵力以及步槍射擊無人航空器等50多台裝備。

在軍演過程中，會有一支連級規模的「假想敵部隊」（OPFOR）投入模擬WMD設施的基地內外，同時靈活運用「多路整合式雷射交戰系統」（Multiple Integrated Laser Engagement System, MILES），模擬戰場上雙方實際交戰的情形。

此次訓練從美韓特戰部隊偵查小組侵入敵軍掌控區域、進而發現疑似藏有WMD軍事設施的基地開始。

南韓陸軍第25步兵師特戰部隊接獲任務指令後，透過操縱無人航空載具（UAV）和偵察無人機前往敵方區域釐清該軍事設施的具體位置、規模、駐屯兵力等情報。隨後，將使用晛弓系列反坦克飛彈、81mm迫擊砲等消滅附近敵軍，包圍WMD相關設施。

之後，由美軍史崔克（Stryker）旅級戰鬥隊所參與的美韓WMD應對部隊，將負責進入敵方WMD軍事基地的內部，掃蕩敵軍、破壞並清除WMD武器。

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