川普要買特斯拉「最終選定這款」　手上小抄內容曝光

▲為了力挺馬斯克,川普11日將白宮南草坪變成臨時的特斯拉展示場。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)上任後重用特斯拉執行長馬斯克,讓其職掌政府效率部(DOGE),大刀闊斧改革聯邦單位,卻也造成諸多不滿,連累特斯拉股價大跌。川普為了力挺馬斯克,表示自己會買一輛特斯拉放在白宮,最後選定了一輛價值73.5萬美元的紅色特斯拉Model S。

根據NBC報導,為了力挺馬斯克,川普11日將白宮南草坪變成臨時的特斯拉展示場。特斯拉當天送了5輛車到白宮,停在車道上讓川普親自檢查;就在此前幾個小時前,他才在自己的社群平台上發文表示,「我明天早上要買一輛全新的特斯拉,以展現對馬斯克的信心和支持,他是一位真正偉大的美國人。」

川普在馬斯克的陪同下,稱讚這些車真的很漂亮,尤其對特斯拉設計獨特的Cybertruck讚不絕口,「我一看到它,就說『這設計太酷了!』」儘管川普在去年競選期間曾多次抨擊電動車,但他告訴記者,他的朋友們對特斯拉的評價不錯。

President Trump gets into a red Model S with @elonmusk at the White House. pic.twitter.com/EClXx66T3v