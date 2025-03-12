川普要買特斯拉「最終選定這款」　手上小抄內容曝光

▲為了力挺馬斯克，川普11日將白宮南草坪變成臨時的特斯拉展示場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任後重用特斯拉執行長馬斯克，讓其職掌政府效率部（DOGE），大刀闊斧改革聯邦單位，卻也造成諸多不滿，連累特斯拉股價大跌。川普為了力挺馬斯克，表示自己會買一輛特斯拉放在白宮，最後選定了一輛價值73.5萬美元的紅色特斯拉Model S。

根據NBC報導，為了力挺馬斯克，川普11日將白宮南草坪變成臨時的特斯拉展示場。特斯拉當天送了5輛車到白宮，停在車道上讓川普親自檢查；就在此前幾個小時前，他才在自己的社群平台上發文表示，「我明天早上要買一輛全新的特斯拉，以展現對馬斯克的信心和支持，他是一位真正偉大的美國人。」

川普在馬斯克的陪同下，稱讚這些車真的很漂亮，尤其對特斯拉設計獨特的Cybertruck讚不絕口，「我一看到它，就說『這設計太酷了！』」儘管川普在去年競選期間曾多次抨擊電動車，但他告訴記者，他的朋友們對特斯拉的評價不錯。

President Trump gets into a red Model S with @elonmusk at the White House. pic.twitter.com/EClXx66T3v — CSPAN (@cspan) March 11, 2025

他還坐進一輛轎車的駕駛座，馬斯克則坐在副駕駛座，並表示他打算買一輛，「我最喜歡的是那輛，我想要同樣的顏色。」他一邊說，一邊指著一輛紅色的Model S；這款車在特斯拉官網的售價為7萬3490美元（約台幣241萬元），四輪驅動版的Model S Plaid則售價8萬8490美元（約台幣290萬元）。

此外，川普在活動期間，手中拿著一張關於特斯拉的筆記，根據外媒拍攝的照片，筆記上列出特斯拉的一些特點，看起來像是在做推銷，包括「每月299美元可購買」以及「所有車款都有自動駕駛」等資訊。當被問及他的購車決定是否有助於特斯拉股價時，川普回應，「我希望是這樣。」

▲川普的筆記上列出特斯拉的一些特點，看起來像是在做推銷。（圖／路透）



川普也譴責了針對特斯拉的破壞行為，並大力讚揚這家公司，「他們在攻擊一家偉大的美國公司，他（馬斯克）打造了一間了不起的企業，他不該因為是個愛國者就被懲罰。」

事實上，美國政府高級官員，尤其是現任總統，極少會如此直接為某項消費產品背書，這通常涉及倫理規範問題。2017年，當時的川普顧問康威（Kellyanne Conway）曾呼籲美國人購買伊凡卡（Ivanka Trump）的服裝品牌，結果遭到政府倫理辦公室警告，並承諾不會再犯。

然而，川普這次在鏡頭前公開檢視特斯拉，確保這筆交易獲得廣泛關注。白宮副幕僚長斯卡維諾（Dan Scavino）甚至在社群平台X上直播了這場活動。

白宮尚未回應媒體關於此次活動是否符合倫理規範的詢問。川普則表示，他會用支票支付這輛車的費用。