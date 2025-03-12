AI時代超強鐵飯碗曝！「7大職業」留口飯吃不被取代　只有人類才會

▲有7大領域的工作，目前仍難以被人工智慧所取代。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

人工智慧（AI）正快速改變全球就業市場，許多工作面臨自動化的挑戰。然而，一些職業因為需要專業技能、創造力或人類互動，仍然保持穩定增長，未來需求強勁。例如醫療、技術職業、教育、心理健康、公眾安全等，因AI難以完全取代，預計在未來仍將持續提供穩定就業機會。

美國財經新聞網站《Money Talks News》整理出不容易被AI取代的7大領域工作，這些工作難以被自動化取代，成為在求職市場站穩腳步的關鍵，確保長期穩定與發展，無論是轉換職業或提升現有技能，專業認證與培訓將有助於在未來就業市場中保持競爭力。

1. 醫療保健專業人員需求不斷攀升

隨著人口高齡化和醫療需求增加，護理人員、個人護理助理與社工等職位變得更加重要。護士通常需取得護理學士學位（BSN），並通過相關考試。社工則需具備碩士學位與州級執照。相比之下，個人護理助理的培訓要求較低，但就業市場成長快速，為許多人提供了穩定的工作機會。

2. 技術性職業提供穩定收入

電工、機械師與建築工等技術職業，因為需要手工操作和現場經驗，AI和自動化難以完全取代。隨著基礎建設投資的增加，這類職業的需求正在上升。技術職業的入門門檻相對較低，不需4年制大學學位，職業學校與學徒制度成為進入該領域的主要途徑。

3. 教育工作仍然不可取代

AI雖能輔助教學，但教師、家教與教育專家的角色仍然不可或缺！在幼兒園至高中任教的教師，通常需要取得學士學位與教師執照，而家教則主要依賴專業知識，並可選擇考取相關認證。部分教育工作，如代理教師，對資格要求較低，提供較靈活的入行機會。

4. 心理健康專業需求持續增長

近年，社會對心理健康的關注度提高，促使心理諮商、治療師與社工等職業的需求大幅增加。儘管AI可輔助提供心理健康資源，但卻缺乏對於人類的同理心與關懷，使其難以取代專業心理健康人員。專業諮商師通常需擁有心理學或相關碩士學位，並取得執照，而心理學家則需具備博士學位與專業認證。

5. 公共安全與網路安全職位不可或缺

警察、消防員與網路安全專家，因為工作涉及即時決策與應變能力，不易被自動化技術取代。警察與消防員通常需接受專業培訓與認證，網路安全專業人員則可透過CompTIA Security+或CISSP等證照進入該領域，應對不斷增長的網路威脅。

6. 創意職業仍依賴人類直覺

雖然AI可以協助內容創作與設計，但行銷、UX設計與寫作等領域仍然需要人類的創造力與直覺。進入這些行業通常需要相關學位或技術認證，例如Adobe Creative Suite的專業培訓，而寫作相關職位則更看重作品集與SEO知識。

7. 綠能產業前景看好

隨著全球向可持續發展轉型，太陽能、風能與環境工程等職業的需求正在快速成長。環境工程師通常需具備環境工程學士學位，而太陽能板安裝技術人員則可透過短期技術培訓或在職學習獲得技能。