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韓8歲女童在校遭砍死！女教師「預謀犯罪」外出買刀　曾獲獎9次

▲▼南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓大田8歲女童金荷娜在校慘遭明姓女教師砍死。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田8歲女童本月10日下午結束課後輔導、正準備前往美術補習班上課時，突然被40多歲的女教師以贈書等名義引誘至視聽教室，接著慘遭該名罹患憂鬱症的變態女教師勒頸、持刀狠狠砍死，女教師則試圖割腕自殘。女教師手術前向警方坦承犯案，表示當天中午曾外出購買刀具，還要求必須要銳利的刀。

根據《韓聯社》，該名40多歲的明姓女教師從2018年便持續接受憂鬱症治療，期間還曾試圖輕生，去年11月向警方申請停職，然而一個月後便又申請復職，回到位於大田廣域市西區關雎洞的小學擔任科任教師，在犯案當天（10日）中午用餐時間結束後，她向其他教師表示要「去一趟廁所」，旋即便無端外出。

警方問訊和調查的結果指出，明姓女教師10日下午1時30分進入大田市一間廚房用品專賣店，她向店員詢問道，「請問有沒有好用（銳利）的刀具」，當店員詢問用途時，她向店員解釋，她打算在廚房使用。最後，明姓女教師購入一把長達28公分的刀具。

▲▼ 南韓大田8歲女童遭女老師殺害，民眾在校門口留下玩偶、鮮花哀悼。有人留言寫下，「孩子，別再痛苦，安心闔眼吧，對不起。」（圖／達志影像／newscom）

▲大田8歲女童遭女老師殺害，民眾在校門口留下玩偶、鮮花哀悼。有人留言寫下，「孩子，別再痛苦，安心闔眼吧，對不起。」（圖／達志影像／newscom）

遭到明姓女教師砍死的8歲女童金荷娜（音譯）就這樣無辜慘死。對此，女童父親相當憤怒且悲痛，認為女教師在犯案前就特意出門購買犯案用的刀具，顯示這起悲劇無疑是「預謀犯案」，因為儘管女教師聲稱罹患憂鬱症，但構思犯罪的行為凸顯其思路相當清晰，與正常人無異。

大田市教育廳的資料指出，明姓女教師從1999年至今年為止一共在大田市6所學校工作過，所有離職程序皆屬正常的人事調動，在長達26年的教職生涯中，她曾經擔任班導、菁英教育、人才教育、科學社團教師、交通安全指導教師等，且至2020年有9次的獲獎紀錄，期間並未被任何家長或學生投訴。

根據韓媒《朝鮮日報》，女童金荷娜今（13）日在大田建陽大學醫院的靈堂舉辦告別式，上午10時在地下1樓進行入殮儀式，女童的父親見狀跪地失控痛哭，需要旁人攙扶，至於女童母親則不忍參與全程。女童的祖母同樣也痛哭失聲，她撫摸著兒子浸濕的臉龐道，「老天討厭見到這樣的場景。乖孫會先去天堂等我們，以後再一塊團圓吧！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

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