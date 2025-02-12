韓8歲妹在校「遭女師砍殺」　驗屍結果出爐！兇嫌1原因無法逮捕

▲女童金荷娜在學校遭老師砍死。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

南韓大田市8歲女童金荷娜（音譯）就讀小學一年級，10日在學校遭40多歲女老師持刀殺害，驗屍結果顯示她死於多發性銳器創傷。而兇嫌犯案後企圖自殘，傷及頸部及手腕，因手術後需靜養2天無法逮捕，警方只能中斷調查，預計今天內重啟。

根據《韓聯社》，大田西部警察署說明，國立科學調查研究院12日上午完成解剖驗屍，研判金荷娜死於銳利工具造成的「多發性銳器創傷致死」。警方將以驗屍結果為基礎，釐清其確切死因與犯案手法。

警方正對犯案的女老師深入調查，11日晚間取得逮捕及扣押搜查令狀後已針對其居住地、車輛等進行扣押搜查，並對在犯案現場發現的嫌犯手機進行數位鑑識。

由於女嫌2018年診斷出憂鬱症，警方未來計畫取得診療紀錄等病歷，掌握其健康狀況。此外，雖然扣押搜索令狀執行地點不包括學校，警方已徵得校方同意，預計取得女師相關資料。

不過執行逮捕令時間點有待協調，因執行後須在48小時內聲請羈押，但女嫌手術後仍在康復中，身體狀況可能成為變數。若她無法行動，不能出席羈押庭等審查，恐怕不符程序，因此警方將與醫療團隊討論過後在適當時機執行逮捕令，就算延後執行逮捕，只要女嫌能夠開口對話，預計今天內重啟調查。

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