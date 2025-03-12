美韓軍演誤擊民宅　北韓官媒：恐引爆朝鮮半島武裝衝突

▲美韓6日進行聯合軍演實彈射擊，2架空軍KF-16戰鬥機發砲誤擊，波及民宅與教堂等8棟建築物。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南韓陸軍與空軍、駐韓美軍本月6日進行聯合軍演時．不慎發射8枚炸彈擊中教堂與民宅，導致29人輕重傷。北韓官媒《朝中社》批評，任何意外都可能引爆朝鮮半島新的武裝衝突。

《朝中社》於12日報導南韓戰機在軍演時誤炸平民區的事件，並指出，「我們不需要解釋，如果炸彈落得更偏北一些，越過我們的邊界，情勢會如何發展。」

報導強調，「這絕非無理的想像，一次意外的火花，就可能讓朝鮮半島，甚至全世界陷入新的武裝衝突，而這一切都源於美國與南韓的惡意大規模聯合軍演。」

《朝中社》表示，「這起事件充分證明，美國及其追隨者針對我們的各種軍事示威，並非如他們所稱的為了『南韓的和平與穩定』，而是極度危險、毫無幽默感的挑釁行為，可能引發迫在眉睫的危機，甚至是世界上首次的核戰爭。」

北韓還警告，若敵對勢力的軍事行動繼續，將「毫不留情地採取行動」，且「無需事先通知」。

南韓2架參與美韓聯合軍演的KF-16戰機6日分別誤投4枚MK-82炸彈，總計8枚炸彈落入抱川市昇進訓練場外側的民宅，造成建築物受損，至今已有29人受傷。

韓軍證實，由於飛行員輸入錯誤座標，這才導致炸彈落在指定範圍之外，現階段已暫停實彈演習直到查明問題為止，但這起事件也不會影響到10日展開的年度美韓「自由護盾」（Freedom Shield）聯合軍演。