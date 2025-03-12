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桃園公車路線309銘傳大學到蘆竹區公所　3／20起轉為正式路線

▲桃園公車路線309銘傳大學-蘆竹區公所3/20上路

▲309路線圖「試辦轉為正式路線」。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局10日表示，為大眾運輸服務不間斷，試辦路線「【309C】銘傳大學-蘆竹區公所」自本月20日起轉為正式路線。「【309】銘傳大學-蘆竹區公所」營運行駛，提供龜山區、桃園區及蘆竹區民眾往返銘傳大學、大有特區、中正藝文特區、蘆竹區公所之大眾運輸服務，並由桃園客運營運。

交通局局長張新福表示「【309】銘傳大學-蘆竹區公所」路線為往來龜山區至蘆竹區唯一公車路線，串聯銘傳大學、龜山國小、桃園高中、會稽國中、光明國小等學校，以及桃園榮民醫院、敏盛醫院等醫療院所，可提供學生上下學時段及民眾就醫的路線，滿足通學及就醫之搭乘需求。

【309】路線自112年3月採試辦方式培養運量，並依民意需求多次調整試辦路線，逐步優化行駛動線、服務站點，試辦迄今搭乘運量穩定成長，平均每班次載客人數皆有2、30人次，已近商業運轉可行，且本路線串聯本市桃園、龜山、蘆竹等三大行政區，乘客主要以跨區往來為主，營運區間並無直截之替代路線，具營運潛力，而於3月20日轉為正式路線營駛。

「【309】銘傳大學-蘆竹區公所」路線每日營運4班次，收費採市區公車里程計費，並適用TPASS定期票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠(第2趟優惠18元)及最高票價60元優惠，以及市民卡敬老愛心卡800點補助。該路線為循環線，自銘傳大學發車至終點蘆竹區公所後折返。

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