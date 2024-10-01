國慶金帥撞臉大谷翔平！銘傳22名禮賓大使亮相　還有翻版池昌旭

▲銘傳大學今天公布22名參與國慶的禮賓大使，也是銘傳連續40年參與國慶禮賓服務。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

雙十國慶即將到來。銘傳大學親善服務隊連續40年在國慶大典擔任禮賓大使，今（1日）公布22位禮賓大使團成員，包括17「金釵」、5「金帥」。其中男性禮賓成員撞臉美國大聯盟巨星大谷翔平，以及韓國藝人池昌旭，加上女隊員專業自信的步伐，一出場就吸引全場目光。

銘傳大學表示，今年選出22位男女學生擔任國慶禮賓人員。每位都經過嚴格的禮儀、服務訓練，將在國慶大典上擔任指引及接待，讓賓客感受到專業、親切到位的服務。今天禮賓大使團也在現場以英文、日語、韓文、台語進行自我介紹，以及如何在有狀況時引導在場嘉賓，讓外界更加了解這項服務的細節及專業性。

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今年親善服務隊成員有不少明星臉，像是身高188公分的馮任遠，撞臉創下MLB「50轟、50盜」紀錄的職棒選手大谷翔平，大二的鄭永安則被說像韓國藝人池昌旭。

▲今年銘傳大學禮賓大使中，馮任遠（圖右）神似大聯盟巨星大谷翔平，鄭永安（圖左）則撞臉韓星池昌旭。（圖／記者湯興漢攝）

▲韓國藝人池昌旭、道奇隊球員大谷翔平。（左圖／公關照、右圖／達志影像／美聯社）

首度擔任禮賓大使的馮任遠，因為高壯身材加上笑容被親友說像大谷翔平，今天還用日文自我介紹。馮任遠說，因為被學長姊帥氣美麗與專業的姿態吸引，所以加入親善服務隊，自己平常會打籃球，也很關注大谷翔平的動態，近期更關心大谷翔平追逐並創下「50轟、50盜」紀錄，很高興被說像他，自己也會學習大谷翔平的專業與努力。

此外，首度擔任禮賓大使的鄭永安，也被說像韓國藝人池昌旭，現場也秀出以英文自我介紹。他說，很榮幸被說自己像池昌旭，也很喜歡他的作品，池昌旭的敬業與專業態度是自己學習的對象。

第三次擔任國慶禮賓的銘傳親善服務隊女隊長游雅馨表示，成員中都會有基本語言基礎，從日、英、韓文，甚至是法文。而為了這次國慶典禮，隊員會模擬各種狀況，像是因為近期下雨，隊員會模擬在下雨時，發放雨衣給現場貴賓，也提醒隊員要放慢步伐，以免摔倒，隊員化妝時也會選用比較持久的化妝品，希望透過隊員專業服務，讓大家有賓至如歸的感覺。

▲▼銘傳大學禮賓大使團連續40年為國家重要慶典提供禮賓服務，今天公開22位精挑細選的禮賓同學，及全新國慶禮賓服裝。（圖／記者湯興漢攝）