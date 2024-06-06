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助港澳生留桃發展　桃園舉辦留台評點制講座獲好評

▲助港澳生留桃發展，桃園舉辦留台評點制講座

▲秘書處長于建國指出，港澳生熟悉台灣的語言和文化，希望畢業後留在桃園發展。(圖／秘書處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府秘書處長于建國(5)日出席龜山區銘傳大學「桃園市港澳學生留台評點制講座」時指出，港澳生在台灣接受教育，熟悉台灣的語言和文化，同時具備海外成長的經驗，絕對是發展中的桃園必須延攬的重要人才，希望畢業後能夠留在台灣、留在桃園發展。

于建國說，桃園是六都最年輕的城市，也是台灣重要的工商大市，工業產值達4兆，位居全國第一，近期包括鐵路地下化、綠線捷運等各項大小建設也都在進行當中，對人才需求迫切。

港澳生在台灣接受教育，熟悉台灣的語言和文化，同時具備海外成長的經驗，絕對是發展中的桃園必須延攬的重要人才。希望在座各位畢業後都能夠留在台灣、留在桃園發展，相信在不久的將來，桃園將會以各位為榮。

▲助港澳生留桃發展，桃園舉辦留台評點制講座

▲桃園市港澳學生留台評點制講座。(圖／秘書處提供)

出席講座的大陸委員會港澳蒙藏處組長李晉梅說，銘傳大學是全台港澳生就讀人數第二多，桃園則是台灣各縣市港澳人士設籍第四多，在銘傳大學桃園校區舉辦評點說明別具意義。陸委會從招生、就讀到留台工作，都有一系列支持措施，也鼓勵所有港澳畢業生透過評點制獲得工作許可，目前評點制核準率達93%以上，希望讓更多優秀港澳生都能夠順利留台發展。

銘傳大學秘書長樊中原則說，銘傳大學是很優秀的學校，社會上也有很多校友努力打拚奮鬥，相信各位同學都會以身為銘傳人為傲，也希望各位港澳同學都能夠在學校的協助下，透過評點制留在台灣，存下人生第一桶金，完成自己的夢想。

桃園市政府與銘傳大學合辦「桃園市港澳學生留台評點制講座」，期協助港澳生善用評點制留台工作，市府也邀請陸委會、勞動部及內政部移民署等單位，向同學們說明港澳生畢業留台評點制及畢業覓職居留延期注意事項，亦邀請本府青年事務局及勞動局針對創業政策及就業注意事項等進行說明，頗受好評。包括市府秘書處長于建國、銘傳大學秘書長樊中原、大陸委員會港澳蒙藏處組長李晉梅、內政部移民署桃園市服務站主任黃英貴等均一同與會。

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港澳留台桃園發展港澳學生銘傳大學桃園市秘書處

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