　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「讓加拿大汽車業永久關閉」川普反制宣布3州將進入電力緊急狀態

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

加拿大安大略省省長福特宣布輸往美國3州的供電，將徵收25%報復性附加費。對此，美國總統川普表示，被針對的各州進入國家電力緊急狀態，除了調漲鋼鐵和鋁的關稅外，也會調漲汽車關稅，讓加拿大的汽車製造業永久關閉。

川普11日在社群媒體發文表示，加拿大安大略省要徵收25%的「電力關稅」反制，因此他已指示商務部長對從加拿大輸往美國的所有鋼鐵和鋁徵收額外的25%的關稅，提升至50%，此政策將於12日早上生效。

川普痛批，加拿大必須立即取消對美國多種乳製品徵收的250%至390%的反美農民關稅，因為這項關稅長期以來都被認為是「無恥的」。

川普表示，他很快就會宣布，受到安大略省威脅的各州進入「國家電力緊急狀態」，方便日後採取必要措施，以此緩解加拿大濫用威脅。此外，他表示，將於4月2日起「大幅」提高從加拿大輸往美國的汽車關稅，此舉也將「永久關閉加拿大的汽車製造業」。

川普認為，加拿大依靠美國的軍事保護，花費在國安的費用很少，甚至會每年拿他們2000億美元的補助，「為什麼？這種情況不能再持續下去了。唯一合理的選擇就是讓加拿大成為我們愛護的第51州。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三總醫沒開巴氏量表遭痛毆　病患兒嗆「違反醫療法又怎樣」下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「讓加拿大汽車業永久關閉」川普反制宣布3州將進入電力緊急狀態

國際火線／杜特蒂被捕，小馬可仕跟美國背後幹的？

川普報復加拿大「鋼鋁關稅翻倍至50％」！加幣迅速貶值

全球9空汙最嚴重城市「印度占6個」　全境PM2.5濃度超WHO標準10倍　

日女聲優爆「街頭遭殺害」大逆轉！經紀公司急澄清：只是同名同姓

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！女兒發聲：菲律賓拋棄公民和尊嚴

巴西暴力阿伯當街虐殺幼貓嗆「又沒殺人」　2天後遭人闖住宅開槍擊斃

公廁衛生紙「有1狀況」千萬別用！　醫揭可怕真相：恐染病

邦交國爭奪戰！南韓拉走北韓「血盟之邦」　確定與敘利亞建交

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

【泰格與雪兒】見家長糗事

#台中 「襯衫 #棒球隊 」討150萬！巧遇躲債男狂扁...還跳車頂猛踹

「讓加拿大汽車業永久關閉」川普反制宣布3州將進入電力緊急狀態

國際火線／杜特蒂被捕，小馬可仕跟美國背後幹的？

川普報復加拿大「鋼鋁關稅翻倍至50％」！加幣迅速貶值

全球9空汙最嚴重城市「印度占6個」　全境PM2.5濃度超WHO標準10倍　

日女聲優爆「街頭遭殺害」大逆轉！經紀公司急澄清：只是同名同姓

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！女兒發聲：菲律賓拋棄公民和尊嚴

巴西暴力阿伯當街虐殺幼貓嗆「又沒殺人」　2天後遭人闖住宅開槍擊斃

公廁衛生紙「有1狀況」千萬別用！　醫揭可怕真相：恐染病

邦交國爭奪戰！南韓拉走北韓「血盟之邦」　確定與敘利亞建交

傅崐萁喊「台積電是國民黨40年血汗」　綠委挖出藍昔日1句話轟噁心

「讓加拿大汽車業永久關閉」川普反制宣布3州將進入電力緊急狀態

高雄翁「下面鼓一包」痛到就醫！竟是罕見雙疝氣　醫曝2大徵兆

海巡2偵查員成「私菸集團內鬼」？　1人羈押禁見、1人10萬交保

桃園公車路線309銘傳大學到蘆竹區公所　3／20起轉為正式路線

中央大學管理學院40週年慶　表揚張鈞甯等6位傑出校友

捷運綠線G28站富台國小遷校現勘　謝美英感謝張善政

服飾店擺人形立牌「五條悟遭砍半」！調查結果大逆轉

愛「馨」永不停歇！犯保士林分會快閃市集

006208反擊！「降費、分割」 　市場敲碗加料1招

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

國際熱門新聞

女聲優爆「街頭遭殺害」逆轉！死者同名同姓

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

印度2女遭3男輪流性侵　觀光客嚇壞「掀退房潮」

川普報復加拿大「鐵鋁關稅翻倍」　加幣貶值

即／杜特蒂被捕押往海牙！女兒發聲

海灘當眾掏鳥狂擼！他被抓竟喊：我尿失禁

公廁衛生紙「有1狀況」千萬別用！

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

杜特蒂被捕，小馬可仕跟美國幹的？

即／杜特蒂被捕！菲媒證實已送往海牙

北海道千島海溝恐爆規模9超強地震

女患者陳屍停車場！遺體驗出婦產科醫生精液

全球9空汙最嚴重城市「印度占6個」

泰15歲少女「邊充電邊玩手機」遭電死

更多熱門

相關新聞

川普報復加拿大「鐵鋁關稅翻倍」　加幣貶值

川普報復加拿大「鐵鋁關稅翻倍」　加幣貶值

美國總統川普（Donald Trump）面對加拿大的報復性關稅採取措施，對加拿大的鋼鐵、鋁加徵最高50％的關稅，引起國際關注。川普的貼文發布以後，加拿大元兌美元匯率突然貶值，最高貶0.55％，1加幣（加元）兌換0.6890美元。

用「護國神山」換美國安全承諾？　賴總統請別單邊押注！

用「護國神山」換美國安全承諾？　賴總統請別單邊押注！

即／美加貿易戰！川普宣布「鋼鋁關稅提高到50%」

即／美加貿易戰！川普宣布「鋼鋁關稅提高到50%」

中方阻止美國「加徵關稅」遇困難？毛寧回應

中方阻止美國「加徵關稅」遇困難？毛寧回應

拒淪美國第51州！格陵蘭議會選舉今登場

拒淪美國第51州！格陵蘭議會選舉今登場

關鍵字：

美加貿易川普加拿大關稅製造業

讀者迴響

熱門新聞

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」時間軸曝

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情

蔡阿嘎討錢「蘿拉躲廁所鎖門」被搜毒品辯：承認但不是我的

女聲優爆「街頭遭殺害」逆轉！死者同名同姓

弟被槍殺棄屍！新北副發言人：若判有期下個是誰

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

三總醫沒開巴氏量表遭痛毆　病患家屬下場曝

即／美加貿易戰！川普宣布「鋼鋁關稅提高到50%」

眾量級家寧「遭Andy控8罪狀」　IG被洗版

挑戰寒流！　「全台雷雨」凍5天時間曝

沈慶京開庭哽咽不認罪「逼我咬柯P」

更多

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面