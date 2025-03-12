「讓加拿大汽車業永久關閉」川普反制宣布3州將進入電力緊急狀態

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

加拿大安大略省省長福特宣布輸往美國3州的供電，將徵收25%報復性附加費。對此，美國總統川普表示，被針對的各州進入國家電力緊急狀態，除了調漲鋼鐵和鋁的關稅外，也會調漲汽車關稅，讓加拿大的汽車製造業永久關閉。

川普11日在社群媒體發文表示，加拿大安大略省要徵收25%的「電力關稅」反制，因此他已指示商務部長對從加拿大輸往美國的所有鋼鐵和鋁徵收額外的25%的關稅，提升至50%，此政策將於12日早上生效。

川普痛批，加拿大必須立即取消對美國多種乳製品徵收的250%至390%的反美農民關稅，因為這項關稅長期以來都被認為是「無恥的」。

川普表示，他很快就會宣布，受到安大略省威脅的各州進入「國家電力緊急狀態」，方便日後採取必要措施，以此緩解加拿大濫用威脅。此外，他表示，將於4月2日起「大幅」提高從加拿大輸往美國的汽車關稅，此舉也將「永久關閉加拿大的汽車製造業」。

川普認為，加拿大依靠美國的軍事保護，花費在國安的費用很少，甚至會每年拿他們2000億美元的補助，「為什麼？這種情況不能再持續下去了。唯一合理的選擇就是讓加拿大成為我們愛護的第51州。」