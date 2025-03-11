「機車後座疊疊樂」台南3寶媽曝經濟有困難　社會局介入關懷

▲台南3寶媽「機車後座疊疊樂」引網友熱議，警方派員安全宣導，社會局已介入關懷協助。（圖／翻攝自Threads／loveshe911）

記者林東良／台南報導

台南1名3寶媽因在機車後座加裝特製後座椅載3名小孩，被網友發現PO文引起兒童安全性熱議，警方依車號找到3寶媽阮姓婦人，對她交安宣導，發現阮婦經濟上有困難，依職權通報社會局、區公所提供協助；社會局11日指出，社工已立即進行瞭解及關懷，將持續提供該家戶必要協助，以確保兒童照顧權益。

台南市社會局指出，獲報後社工已立即進行瞭解及關懷，該家戶目前已有政府及民間社褔資源介入支持，社會局已提供鄰近臨時托育服務資源，並協調兒童其他親屬支援照顧工作，社工將持續提供該家戶必要協助，以確保兒童照顧權益。

台南市警永康分局副分局長謝貴琳指出，經檢視網友影片內容，該機車駕駛人行駛於道路將違反道路交通管理處罰條例第31條第5項：機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新台幣3百元以上6百元以下罰鍰，永康分局已派員向駕駛人宣導交通法規並限期改正；另有關駕駛人違反兒童及少年福利與權益保障法部分，永康分局業已依職權通報在案。

據了解，警方根據車號找到該名3寶媽43歲阮姓婦人，發現阮女為越南籍配偶，擁有一對8歲雙胞胎女兒，最小的兒子5歲，在永康區租屋，但未與丈夫同住。阮女向警方表示，係因女兒眼睛不舒服，才前往藥局買藥，坦言家裡經濟狀況不佳，為載孩子才會請人幫忙製作這個機車「專屬座位」。

警方對阮女交通違規行為仍依法宣導交通法規並限期改正，對於涉及違反兒少法部分，以及阮女經濟困境等狀況，已依職權通報社會局及永康區公所，目前由社會局關懷協助中。