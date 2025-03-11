台南市議會臨時會首日　議員指責台南市府處理楠西大地震不力

▲台南市議會臨時會首日，國民黨議員認為台南市府團隊，處理0121楠西大地震不積極，仍有災民至今還住在帳篷和自家車上，將延後專案報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會11日進行第4屆第8次臨時會，一開幕在討論到議事日程表時，引發在野黨議員熱議，議員們認為台南市府團隊，處理0121楠西大地震不積極，仍有災民至今還住在帳篷和自家車上。

此外，黃偉哲市長因公到日本促銷農產品，原定12日要召開的專案報告怎麼開？國民黨團議員們建議延後，等市長回國，請市府備妥解決方案再開；另針對3月12日是國父誕辰，市府卻悄悄將國父銅像移出柳營鐵櫃，沒有知會國民黨團議員，要求一個交代。

國民黨團議員蔡育輝率先發言指出，12日要舉行『0121地震因應對策及處理情形』專案報告，根據以往經驗，市府官員始終拿不出議員要求的相關資料，更提不出相關的解決方案，因此他要求相關局處準備兩份重要資料，一是獎勵補助費可挹注多少到台南市社會救助專戶？二是社會救助金專戶可挹注多少到重大災害賑災捐款專戶？請市府備妥解決方案，不要一問三不知。

0121地震處理情形和災民的現況，引發議員抨擊，議員更將焦點放在11日開幕，因公請假的黃偉哲市長身上，書記長林燕祝、盧崑福都認為，市長若要在臨時會開議期間請假，應該跟三黨黨團書記長和總召告知，結果沒人知，議員們都是早上來開會才知黃市長因公到日本促銷台南市的農特產品。促銷農特產品重要，可是楠西等地發生的大地震災情，也很重要，災民們至今惶惶不安，不知補助款何時能拿到，災後重建何時能展開？

王家貞更拿著手板，痛批民進黨和賴清德總統，當年把中華民國國父所進柳營科技園區的鐵櫃，不論國民黨和人民如何請求，就是不讓國父銅像重新豎立在台南公園，反而讓賴清德總統自己的愛將黃先柱銅像，進入公家社區型公園，民進黨的行為是標準的『吃乾抹淨中華民國的糧餉、踐踏貶抑中華民國的國父』，要求台南市府給個交代。

面對議員們紛紛要求將大地震專案報告延到黃市長回國，主席邱莉莉議長徵求議員們意見後，將原定12日要舉行『0121地震因應對策及處理情形』專案報告，延到17日星期一，屆時請黃偉哲市長帶領市府關局處，進行報告及備詢。

有關黃偉哲市長議會臨時會請假一事，台南市政府表示，議會臨時會召開期程於去年協調，當時尚未安排0121專案報告，也還不知道有東京食品展。其後，因市長黃偉哲增加帶隊參與東京食品展的公務行程，民政局行文向台南市議會報告說明並請假。民政局指出，請假流程若有未盡之處，將虛心改進。

台南市政府指出，世界3大食品展之一「東京國際食品展（FOODEXJAPAN）」於本(11)日盛大開幕，市長黃偉哲精選超過百種台南優質農特產品、帶領11家業者組成的「台南隊」前進東京，協助台南農特產品進軍海外。其中，也包含在本次0121台南地震中災情嚴重的楠西玉井芒果，積極為災區後續經濟發展及災民生計打拼。

台南市政府說明，除了農特產品行銷，也有日本友人表達想捐贈善款，協助0121台南地震災區重建修復，黃偉哲市長也將在此次行程前往致意。