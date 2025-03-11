阿根廷洪水16死100↑失蹤！　1日降雨量「超過一整年」

▲阿根廷發生嚴重洪災，已造成16死100失蹤。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

阿根廷布宜諾斯艾利斯遭遇嚴重洪災，已造成至少16人死亡。有2名小姊妹在洪水暴發時不幸被沖走，年僅1歲與5歲，救援隊目前仍在搜尋兩人下落。根據官方估計，目前失蹤人數已超過100人，死亡人數恐繼續上升。

根據《衛報》報導，這場暴雨7日在短短8小時內帶來400毫米的降雨量，超過該地自1930年創下的歷史紀錄178毫米的2倍。災情最嚴重的地區包括巴伊亞布蘭卡市與塞里鎮，降雨量幾乎相當於當地一整年的降雨量，許多房屋、橋樑與道路被沖毀，大量居民被迫撤離。

2名失蹤的小姊妹事發當天與父母一起乘車經過災區，怎知卻遇到豪雨，車輛因此受困於水流中。一名43歲貨車司機曾試圖在孩子被沖走之前將她們救出，但最終也不敵洪水身亡，他的遺體9日則在一處潟湖被發現。

阿根廷當局宣布至少有16人死亡，但實際死亡人數恐進一步上升，布宜諾斯艾利斯省部長表示，目前至少還有100人下落不明。當地政府已在周末撤離超過1000名災民，粗估有數百戶家庭無家可歸。

▲搜救人員一一救出受困災民。（圖／路透）

根據網路流傳影片，洪水淹沒醫院後，新生兒病房的護理師只能涉水營救嬰兒。

52歲的居民索萊達·本戈切亞（Soledad Bengochea）回想起洪水爆發時的情況說，「我們往街上一看，整條馬路變成一條河，汽車、卡車、貨櫃，全都漂走了。還可以聽見商店玻璃窗破裂的聲音，家具被洪水沖走。還有人被困在車裡。」

阿根廷政府已宣布全國哀悼3天，國家安全部長直言，受災地區「幾乎被摧毀」。

由於阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）大幅削減政府開支，導致負責救災的國家緊急事務局在這場風暴來臨前的3天關閉，有485名員工被解雇或是被迫休假，因此當局也遭到批評。

阿根廷經濟部已承諾將投入100億披索（約合新台幣3億元）協助災後重建。