快訊／日本20多歲女聲優「遭男粉砍死」！　最後直播畫面曝

▲最上愛在路邊直播時遭男粉砍死。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

日本東京11日上午發生一起女直播主遭人當街砍殺的事件，被害的20多歲女聲優在路邊直播時，遭40多歲男粉攻擊，搶救後不治身亡。如今X上也瘋狂流傳死者最後直播的畫面。根據網友爆料，兇嫌曾經多次聲稱，自己借了被害人100多萬日幣（約新台幣22萬元），但對方遲遲不還。

20多歲女直播主最上愛（最上あい，音譯）11日上午9時50分左右在東京都新宿區高田馬場車站附近遭40多歲兇嫌持刀攻擊，頭部、頸部、胸部以及腹部身中多刀。警消獲報趕往現場時，被害人已經失去呼吸心跳，隨即被送往醫院搶救，但最終仍不治身亡。

根據當時正在觀看最上愛直播的粉絲指出，最上愛事發前正在進行「徒步環繞山手線」的直播企劃，然而在直播過程中，她卻突然尖叫大喊救命。經過長達1分鐘的尖叫與求救後，便失去聲音，隨後直播畫面出現滿身是血的人，同時也拍到一名男子手持尖刀。

直到警方抵達現場，將嫌犯逮捕，並確認最上愛的情況時，整個直播都還沒被關閉。

X網友「@aigare01」指出，兇嫌曾經多次聲稱，自己借給最上愛超過100萬日幣（約新台幣22萬元），並非課金，但對方卻一直不還錢。

據悉，該名嫌犯平時便向其他直播主抱怨，「因為最上愛不還錢，導致他的自己生活陷入困境。如果再這樣下去，我可能會殺了她，與其如此，還不如先自己了結。」

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