尹錫悅罷免與否最遲月底裁決！代理總統呼籲民眾克制　警擬收管槍枝

▲南韓總統尹錫悅出獄後在官邸閉關，全面應對彈劾宣判。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭國會發起彈劾停職。如今，自從憲法裁判所（憲法法庭）結束最終辯論後，外界也關心到底何時進行裁決，預估最快將於14日、最遲則延至3月底。對此，南韓代理總統崔相穆也表態，法律對於充滿暴力的集會零容忍。

根據《韓聯社》，自從檢方依照法院裁決而不上訴、8日下午同意讓尹錫悅離開首爾看守所後，南韓法律界人士今（11）日透露，其實自從憲法裁判所2月25日終結辯論後，8名法官便針對是否罷免彈劾尹錫悅，扣除假日，幾乎每天進行「評議」（判決或裁定尚未決定前，由參與合議審判的法官組成會議，共同決定如何判決）。

考量到前總統盧武鉉、朴槿惠的彈劾案審判從辯論終結至裁決之間不超過2周，先前外界預估，此次尹錫悅彈劾訴追案宣判最快可能將於本月14日進行。

▲▼尹錫悅向支持者揮手示意、握緊雙拳。（圖／達志影像）

不過，也有部分意見認為，尹錫悅彈劾案的性質和盧武鉉、朴槿惠皆不同，加上尹錫悅發布戒嚴涉及諸多爭議，8名法官長時間進行評議，因此彈劾訴追案的判決時間也可能比預估還要再晚1到2周，有可能是18日、21日，甚至遲至3月底。據悉，盧武鉉因涉及以不當發言介入選舉而遭發起彈劾，而朴槿惠則因閨蜜干政和世越號船難等遭彈劾。

對於到底將於何時宣判尹錫悅彈劾案，憲法裁判所始終閉口不談，「評議內容、大綱、進行階段、是否進入開始或結束階段、時間、地點等，皆不對外公開。且重要事件的宣告日期，必須在通知當事者、當事者確認收到訊息後，才會對外公布。」

隨著尹錫悅緊急發布戒嚴而遭彈劾停職，不僅撕裂南韓社會，更加深了南韓政治對於保守派（右派）、進步派（左派）的矛盾，對於是否贊成彈劾、亦或反對彈劾，形成一種民眾在政治上的表態，民眾大規模聚集在首爾光化門、憲法裁判所、首爾市龍山區漢南洞總統官邸進行示威集會。

▼南韓民眾坐在首爾光化門廣場前，要求立刻罷免尹錫悅、將尹錫悅送進監牢。（圖／達志影像）

▲南韓保守派民眾在位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸附近集會，揮舞美國與南韓國旗，呼籲釋放尹錫悅。（圖／達志影像）

對此，南韓代理總統崔相穆（副總理兼企劃財政部長）於11日表示，「對於非法暴力集會與示威，以及任何挑戰公權力的行為，毫無任何寬容的空間，將以法律和原則嚴懲。憲法裁判所之重要宣判在即，撕裂社會的矛盾與物理性暴力衝突之擔憂也隨之增加。」

崔相穆呼籲，「儘管在自由民主國家能夠自由表達意見，是非常基本的權利，但是自由的另一面也必需承擔代價，因此可以說自由令人恐懼。國際社會正注視著大韓民國的一舉一動。在此向國人們呼籲，能夠基於對不同意見的尊重和理解，做出符合國格、表現出成熟公民意識的舉動。」

另外，隨著尹錫悅彈劾案憲法裁判所宣判日即將到來，為了防範在宣判日當天出現恐攻，警察廳研擬在判決宣告日當天要求南韓全國市與道警察廳，禁止批准鳥獸獵槍出庫。首爾警察廳也研擬在宣告當天，隨時監控掌握狩獵用獵槍或空氣槍持有者的GPS定位。