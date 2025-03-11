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國際創新鏈結！徐榛蔚見證國際級創新平台簽約　啟動台灣評估

▲▼花蓮縣長徐榛蔚訪問劍橋創新中心與 Venture Café的東京據點 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚訪問劍橋創新中心與 Venture Café的東京據點 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚10日訪問劍橋創新中心（CIC，Cambridge Innovation Center）與 Venture Café的東京據點 ，由全球創辦人Tim Rowe親自接待，見證台灣數位經濟暨產業發展協會 (DTA) 與 Venture Café Global Institute （VCGI）簽署評估合約，宣布正式合作夥伴關係，啟動台灣設立據點可行性評估，為花蓮新創產業開啟國際合作新契機。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚訪問劍橋創新中心與 Venture Café的東京據點 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，對於創辦人表達敬佩，花蓮縣政府近年來積極推動地方創生、青年創業與國際合作，並透過 MIT REAP 串聯全球創新資源，拓展花蓮新創企業的國際市場版圖。本次與DTA 共同促成 Venture Café 總部啟動來台評估，將為台灣帶來與國際社群鏈結的機會，期盼花蓮成為一個國際創業友善城市，結合大山大海特色，提供創業者平衡工作與生活的環境。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚訪問劍橋創新中心與 Venture Café的東京據點 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

Timothy Rowe分享，Venture Café 自 2009 年創立以來，已拓展至全球 13 座城市，累積超過 55 萬名創業者、投資人及產業領袖參與，透過 「Thursday Gathering」等定期聚會，促進跨領域合作與國際市場拓展。他並指出，小城市同樣能發展具國際影響力的創新生態系，建議花蓮可聚焦獨特主題，吸引全球關注。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚訪問劍橋創新中心與 Venture Café的東京據點 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚見證簽署評估合約，啟動台灣設立據點可行性評估，為花蓮新創產業開啟國際合作新契機。

DTA 長期推動數位轉型與區域創新，去年更成功協助花蓮縣府申請並入選 第 11 屆 MIT 區域創業加速計畫 (MIT REAP)，促進花蓮與全球創新網絡的鏈結。本次參訪期間，CIC/Venture Café 創辦人 Tim Rowe 與 DTA 理事長陳正然正式簽署合作夥伴合約，Venture Café 總部將啟動評估，在台北與花蓮設立據點的可行性，進一步推動台灣新創生態與國際接軌。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚訪問劍橋創新中心與 Venture Café的東京據點 。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

Venture Café東京負責人小村隆祐則分享，日本自2017年創立Venture Café以來，已累積3萬人次交流，並持續將東京資源連結至其他城市，以建立更具影響力的創業生態系。他強調，串聯全球資源回流日本至關重要，而東京Venture Café的聚會規模從每週250人至最高1000人，涵蓋多元主題，可作為台灣發展參考。

徐榛蔚進一步指出，國際經驗對花蓮創新發展具重要參考價值，未來縣府將深入合作，打造符合地方產業特色的國際創業支持平台，持續引入國際創新資源，吸引海內外創業者。讓花蓮新創企業走向世界，也讓世界走進花蓮。
 

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