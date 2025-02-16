有派遣工？新光三越：簽約商一定符合內規　罹難者1100萬已發

▲台中新光三越氣爆傳出施工工班是派遣工，本部長曹美虹強調，簽約廠商一定都符合內規。（圖／記者許權毅翻攝）



記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中新光三越氣爆事故釀4死，先前有疑似施工工班對話截圖，爆出現場施工者為「派遣工」，是否工班品控是否有問題？新光三越本部長今受訪時強調，所有簽約的廠商，都是依據新光三越內規，符合規定的廠商，未回應是哪些承包商。另外，昨日所提及罹難者每人1100萬慰問金，在第一時間都已經發出，輕重傷者後續則依醫療情形進行協助。

新光三越本部長曹美虹說，今日仍是進行善後工作，也持續關心受傷朋友、夥伴，13日起正式開設的受害人專線（0800-008-011），截至目前已經接獲115通來電，主要是涉及車損、受傷、顧客取貨及訂貨等相關問題，10位同事每日持續處理。

▲台中新光三越氣爆現場。（圖／記者許權毅攝）



曹美虹表示，「還是要再次向第一時間幫忙的無名英雄、警消 醫療、媒體以及各界人士致謝，大家辛苦了，希望所有事情可以往越來越好方向走，我們一定全力以赴努力。」

至於事發12樓預計拆除時間為何？是否有新進展？曹美虹說：「這也是回到偵查過程，相信我，我絕對比社會大眾更想知道原因是什麼，我們一定再次強調，今天事故原因，新光三越絕不逃避責任，因為我們要對太多人要說明，會全力協助檢警。」