台南首場公益贈苗3月5日啟動　攜手民眾植樹織綠網

▲林業及自然保育署嘉義分署配合2025年「織一片生態綠網」植樹月，3月在台南地區將舉辦多場贈苗活動，預計發放2000株原生種苗木。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

林業及自然保育署嘉義分署配合2025年「織一片生態綠網」植樹月，3月在台南地區將舉辦多場贈苗活動，預計發放2000株原生種苗木，合作辦理單位包含台南市政府、遠東百貨台南成功店及關子嶺崁頂福安宮。

首場贈苗活動於3月5日(三)上午9時30分在嘉義分署玉井工作站啟動，現場贈送開花雪白透粉的「田代氏石斑木」、花香遠飄的「月橘」、及新葉紅艷美麗的「小葉赤楠」等600株苗木，邀請民眾用發票兌換樹苗，每人捐贈2025年1-3月未開獎發票3張可兌換1株苗木，最多兌換2株，歡迎民眾踴躍參加。

今年嘉義分署在台南地區辦理的贈苗活動，包含與台南市政府合作的植樹贈苗活動，將於3月22日(六)10時至12時30分在台南市南區綠9綠地(南區清水路及安平港聯外道路路口北側)舉辦，現場提供民間認為可趨吉避凶的吉祥植物且適合濱海區域栽植的「蘄艾(芙蓉菊)」、「月橘」及「小葉赤楠」共700株苗木，本場次可以紙本及雲端發票兌領；3月15日(六)9時30分至12時在白河區關子嶺崁頂福安宮辦理贈苗活動，民眾憑未開獎紙本發票可兌換，樹種提供優良景觀庭園植物「蘭嶼羅漢松」及花開滿山香的「山黃梔」等計500株，讓淺山地區民眾領取苗木後可栽植於居家庭園或山林。

今年新加入台南地區公益贈苗的夥伴為遠東百貨台南成功店，贈苗活動自3月8日(六)起至3月21日(五)止，憑紙本或雲端發票至5樓客服中心即可兌換苗木，樹種包含「月橘」及「小葉赤楠」等200株，為良好綠籬植物且適應都市環境，可為生活周遭增添綠意，每日提供兌換苗木株數不限，贈完為止。為響應減塑政策，贈送的苗木皆使用環保可分解容器，同時請民眾自備提袋領苗落實環保永續。各贈苗場次活動細節及樹種請詳場次表或洽詢嘉義分署經營企劃科(05-2787006 #374 蘇小姐)。