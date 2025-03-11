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花蓮拓展國際市場！觀光推廣媒合會首場登陸日本福岡

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團在日本福岡擧辦「觀光推廣媒合會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚率團在日本福岡擧辦「觀光推廣媒合會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為加速花蓮觀光復甦並拓展海外市場，花蓮縣政府積極布局國際行銷，今年首站即選定與台灣往來密切的日本市場，日前在福岡市舉辦「花蓮觀光推廣媒合會」。本次推廣會獲得日方高度重視，日本多位現任參、眾議員，福岡縣市議員以及九州地方首長，還有觀光產業代表共計約200位來賓參加。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團在日本福岡擧辦「觀光推廣媒合會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚致詞時感謝日方對花蓮的關注，也感謝縣內包括觀光協會、旅館公會與多家知名伴手禮、旅行社業者陪同到日本推廣花蓮觀光，透過景點介紹、遊程推薦、特色美食品鑑與商務媒合，吸引國際遊客關注，進一步活絡花蓮觀光市場，為縣內旅遊產業注入全新動能。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團在日本福岡擧辦「觀光推廣媒合會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府積極拓展國際旅遊市場，爭取開通直飛花蓮的國內外航班，縮短花蓮與世界各主要城市之間的距離，讓旅客與鄉親往來更加便捷。繼去年12月份香港直飛花蓮航線開通後，縣府積極爭取更多航線，3 ／9就在日本福岡市舉辦「花蓮觀光推廣媒合會」，並獲得日本政治、產業及學界的高度支持，包括九州經濟連合會會長倉富純男，衆議員緒方林太郎、許斐亮太郎，參議員野田國義、古賀之士，九州觀光機構部長川村和彥，福岡縣台灣友好議員連盟會長秋田章二等20多位福岡縣、市議員，福岡縣春日市、直方市、系島市、嘉麻市、古賀市、豊前市、美山市、須惠町、築上町等多位地方首長，福岡縣知事夫人服部敦子，大分放送株式会社前社長室長、也是福岡市長父親高島晋一郎，以及企業及學校代表等齊聚會場，場面隆重盛大。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團在日本福岡擧辦「觀光推廣媒合會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲日方高度重視，在地首長、議員及觀光產業代表共計約200位來賓參加。

花蓮業者包括花蓮縣觀光協會理事長陳義豐、花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡、花蓮縣導遊領隊協會及觀光旅遊民宿協會代表，以及宗泰食品股份有限公司董事長余國基、花蓮縣餅、東岸旅行社、晴旅旅行社、艾台灣旅行社、赤科農務企業社、原生好物有限公司等業者一起隨行。此次推廣會透過各界人士當面交流，進一步深化台日觀光交流，讓日本各界更深入認識花蓮的獨特魅力。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團在日本福岡擧辦「觀光推廣媒合會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮姊妹身著阿美族服以豐年節大會舞表演揭開序幕。

徐榛蔚在致詞時表示「花蓮是觀光界的台積電！」，她感謝日本各界在0403花蓮大地震期間的關懷與支援，讓花蓮人民感受到來自日本的深厚情誼。花蓮人民在挑戰中堅毅前行，且依然保有壯麗的自然景觀與豐富的文化底蘊。花蓮縣政府觀光處長余明勲也在會中向日方介紹花蓮的特色旅遊，並推動低碳交通、綠色住宿與永續旅遊體驗，讓旅客在欣賞美景的同時，也能為環境保護盡一份心力，並期待吸引更多國際旅客造訪，帶動觀光產業發展。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚率團在日本福岡擧辦「觀光推廣媒合會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次推廣會由花蓮姊妹身著阿美族服以豐年節大會舞表演揭開序幕，徐榛蔚也邀請日本九州經濟聯合會會長倉富純男、眾議員許斐亮太郎等多位日本友人一起上台共舞，並在致詞時表示對於親自造訪花蓮充滿期待，希望未來能深入體驗在地的自然風光與人文特色，促進九州與花蓮的觀光交流；倉富純男會長更承諾一定會來花蓮品嚐東大門夜市美食，並探訪花蓮的有機農業與景點。擔任福岡縣台灣友好議員連盟會長的縣議員秋田章二也表示，福岡與台灣地理位置相近，雙方人民友誼深厚，未來將會持續推動兩地交流互動，他也會鼓勵福岡縣民多到花蓮觀光旅遊。

推廣會場也特別提供花蓮特產包括麻糬、奶油酥條、小米酒，還有獲得日本綠茶金賞的富里秀玉金萱及綠蜒蜜香紅茶試吃與試飲，透過味覺體驗，讓與會者親身感受花蓮的獨特風味，進一步探索當地文化與產業魅力，會場氣氛十分熱絡。

更多活動內容請詳：
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/
 

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