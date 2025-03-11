台人狂出國「花費首度破兆」創史上新高　國旅消費衰退6.2%

▲去年國人出國總花費首度破兆。（示意資料圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台人狂出國，113年國人國旅和出國旅遊花費達1兆4837億元，其中台人出國旅遊總支出高達1兆191億元，不但超越疫情前，還首度破兆更創下史上新高，且是國旅花費2.2倍；國旅花費則較去年下滑，僅4646億元，學者預估，今年出國人數可能再攀升，出國旅遊花費可能再破兆。

前瞻觀光政策研究室依據觀光署統計分析，113年國人出國高達1684萬9683人次，平均出國夜數7.25，平均旅遊支出為6萬481元，去年整年度國人出國旅遊總支出高達1兆191億元，不但比112年的7134億元大增42%，也比疫情前成長24%，更是首度破兆。

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國內旅遊部分，113年住宿有5986萬8000人次，以平均旅遊支出2396元推估，113年台人國旅總支出為4646億元，比112年的4954億元衰退6.2%，國人出國旅遊花費更是國旅的2.2倍。

▲國人國旅和出國花費統計分析。（圖／前瞻觀光政策研究室提供）

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，113年國人旅遊含國內及國外總花費為1.4兆，創下歷史新高，其中因為出國旅遊旺盛，去年出國總花費1兆191億元也是歷史新高，還首度破兆，主要是出國成本變高了，疫情前出國平均旅遊支出為4.7萬元，去年已破6萬元，光機票平均價格就漲了5成。

黃正聰說明，去年國旅花費以每年住宿人數約7成來推估，去年國旅產值4646億元，雖去年出國旺盛，但國旅並未大幅衰退，僅有小幅減少，錢多的人就會出國，錢沒那麼充裕的人就選擇國旅，以出國平均每人花費6萬元來說，一家4口出國就要花20多萬元，但在國內就可以玩12趟。

黃正聰表示，今年預估出國人數可能會再增加，不過消費單價可能可略減，總花費應該仍接近1兆，與去年情況類似。

▲觀光署預估國際旅客來台將穩定成長。（資料圖／桃機公司提供）

觀光署副署長黃荷婷表示，官方113年統計尚未出爐，根據112年統計，我國觀光收入包含國旅和國際旅客來台為7652億元，其中國人國內旅遊總支出4954億元，國際旅客來台觀光支出2698億元，不含國際機票；國人出國總支出含國際機票為7134億元。也就是我國觀光收入和國人出國支出差不多，由於疫後112年和113年都呈現成長，預估113年也不會差太遠。

黃荷婷指出，疫情之後國人出國意願仍比較高，台灣也很努力吸引國際觀光客來台，人數也有成長，目前會用觀光品牌和國內旅遊品質提升，配合駐外辦事處各區域精準行銷，讓國際觀光客來台持續穩定成長，學者所提數據會尊重並納為參考，觀光署將持續努力讓國內觀光收入持續增加。