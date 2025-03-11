林國成同意覆議再協商　引陳水扁「冤冤相罷何時了」苦勸卓榮泰

▲民眾黨立委林國成說他個人贊成覆議後再協商。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）出席立法院院會，針對今年度中央政府總預算覆議案報告並備詢，卓榮泰答詢時指出，有7個部會單位預算刪減超過預算數，在他看來，通過覆議、重新審議總預算是唯一解救方法，並詢問民眾黨立委林國成，是否同意覆議後重新協商？林國成回應，「我個人當然是贊成，但這是我個人的看法。」並引用前總統陳水扁所言「包容不同意見，不要對抗、不要對立」，「天下之大不能獨佔，應該要分享，冤冤相罷何時了」。

林國成認為，卓榮泰跟以前不太一樣，坦白說有點驚訝，但是他對卓的感情還是一樣，就事論事，提出覆議當然是卓的權力，立院尊重，但編列預算是行政院的權力，而審查預算是立法院的權力，因此他覺得很奇怪，政院對史上最高的預算還是稱窒礙難行，但審查預算是立委的權力，不曉得為何提出這些窒礙難行的覆議案。他指出，2016到2024都是民進黨政府在執政，總預算節節上升；2025年總預算刪掉以後，還有2兆9400億元，是歷屆最高，立院認為浪費的部分，刪預算是理所當然。未來總預算的部分，如何去把它化解？

卓榮泰答詢表示，因為歲入增加，才有稅收這麼多，而且今年還有209億歲計賸餘，並沒有把歲入全部用完。再來，今年延編3兆1325億，因為其中有2806億是去年沒有的新增計劃，如果扣掉2806億，就是跟去年預算差不多，就是因為多了新增計劃才會是史上最高。

林國成質疑，民進黨執政時可以刪預算，但現在民眾黨跟國民黨不能刪預算？卓榮泰回應，預算可以合理刪減，但是刪過頭就窒礙難行。林國成則說，刪過頭是卓的認知，立院的認知完全不同。卓反問，刪減數超過預算數，這樣怎麼辦？林國成表示，自己真的很不滿行政院帶頭造謠，警消的部分沒有刪預算，但政院說有刪，潛艦的部分是凍結案，根本沒有刪！卓則說，業務費刪除就是有影響，對特定機關、特定項目統刪，包括業務費，就影響這些業務的執行。林國成表示，還有像出國費，這刪的是官員的部分，跟選手有什麼關係？鬧得沸沸揚揚稱刪了11億，影響棒球選手，這對立法院根本就是造謠抹黑，另外，數位部、iPhone不能上市、兒童醫療等經費被砍，這些說法根本都是惡意。

林國成呼籲，總預算的刪減，應該先經過朝野協商；卓榮泰回應，這次通刪沒有協商，而是直接表決。林質疑，那為什麼不協商？他要請副院長江啟臣拿出這些協商結論、協商的經過，請卓不要只有道聽途說，要去親眼目睹。卓揆是中華民國的行政院長、最高權力機構，所有部會的預算，由卓來做溝通說明。

卓榮泰詢問，林國成是否同意覆議後重新協商？林國成回應，「我個人當然是贊成」，但這是他個人的看法，並引述阿扁總統講過的話，「包容不同意見，不要對抗、不要對立」，「天下之大不能獨佔，應該要分享，冤冤相罷何時了」。這是當前政院跟立院如何化解，非常好的諫言。林國成說，建議政院溝通協商追加預算，了解凍結，凍結不是刪預算，雖然大會解凍有所困難，但是有很多事情是要靠溝通。卓榮泰回應，過去解凍最後一筆，從98年到113年，超過9成都是在11月、12月。林國成認為，那是卓沒有政黨協商，委員會審查預算是理性的，有時候部長談出苦衷在哪邊，最後放行的機會都很大，最後大家不分黨派都會贊成放行。