50萬標案拆20家廠商投標　卓榮泰：各位委員認為有可能嗎？

▲行政院長卓榮泰赴立法院針對總預算案覆議案進行報告 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（11日）針對行政院日前提出的「中央政府總預算案」覆議案進行報告及詢答。行政院長卓榮泰報告時提到，主決議要求各機關政策宣導費用，單一廠商得標金額不得超過5％，如以50萬元預算金額為例，可能要分別由20家廠商得標，每標案僅2.5萬元，與現實嚴重脫節，實務上窒礙難行，「在執行上，各位委員認為，有可能嗎？」

卓榮泰提到，114年度總預算案凍結金額比前3年平均增加9倍，多項凍結案的解凍條件難以達成，將造成機關運作無法延續；卓說，立院對於預算的凍結，參照司法院釋字第391號及第520號解釋意旨，同樣不應影響法定機關的正常運作及履行其法定職務。此次總預算案的凍結案有金額過高、解凍條件難以達成，部分主決議內容窒礙難行之情形。

卓榮泰指出，此次的凍結總數比前3年平均增加9倍，不確定性大幅提高，不利相關標案及業務之推動。經行政院主計總處核算結果，凍結數高達1381億餘元（凍結率約4.6％），較前3年平均凍結數140億元（凍結率約0.5％），大幅增加1241億餘元，比前3年平均增加9倍。因凍結之預算具高度不確定性，未來執行時將影響廠商參與投標意願，且不利相關業務的推動。

第二，卓榮泰說，多項凍結案解凍條件難以達成，將造成機關運作無法延續。本院等6機關業務費凍結70％，待執行30％後始得申請解凍且需經立法院同意後始得動支。

卓榮泰說，因解凍相關程序冗長，在立法院同意解凍前，其餘70％經費將無法動支，造成機關基本維運無法延續，產生業務執行空窗期，影響政府運作及人民權益。

另外，部分決議解凍條件為「經立法院院會同意後始得動支」，解凍程序由往例之委員會審查，拉高層級為須由大院召開全院委員會審查，將增加解凍變數及難度。

第三，卓榮泰指出，原住民族委員會預算凍結案一事，違反司法院釋字第391號解釋，逾越憲法賦予大院之預算審議權限。原住民族委員會部分預算凍結提案，解凍條件涉及調整預算支用內容，實質上變動施政計畫之內容，造成政策成敗無所歸屬，政治責任難予釐清。

第四，卓榮泰說，主決議要求各機關政策宣導費用，單一廠商得標金額不得超過5％，違背政府採購法立法目的。主決議要求各機關114年度總預算案中所編列之政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額5％。

但此一限制，恐有違政府採購法第37條第1項有關機關訂定投標廠商之資格，不得不當限制競爭之規定。政策宣導費用之預算規模較小之機關，如以50萬元預算金額為例，可能要分別由20家廠商得標，每標案僅2.5萬元，與現實嚴重脫節，實務上窒礙難行，「在執行上，各位委員認為，有可能嗎？」