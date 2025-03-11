高雄商圈理事長帶「3里長+親友」大陸爽玩　觸反滲透法結果曝

▲高雄地方法院。（資料圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

在高雄經營旅行社、擔任某商圈發展協會理事長的王姓男子，被控從前年7月起陸續招攬3名里長和親友到大陸北京旅遊，並在當地接受中共台辦等涉台單位招待，雄檢調查後，認為王男涉犯反滲透法、總統選罷法將他起訴，高雄地院審理後，認為參加旅遊的人都有繳錢，並無對價關係，因此判王男無罪。

高雄地檢署接獲民眾檢舉後，指派主任檢察官李怡增、檢察官楊景婷指揮法務部調查局高雄市調查處、鳳山分局及仁武分局等單位，於前年12月8日執行搜索王姓男子所經營的旅行社等3處，經檢察官訊問後，諭知被告王姓被告以10萬元交保候傳。

檢方指出，王姓男子是高雄市某商圈發展協會負責人，還經營旅行社，涉嫌接受大陸地區政府委託、指示及資助，在台灣招攬赴大陸旅遊的旅行團，還規定必須要有一定比例的里長隨團，王男於是邀集包含3名里長在內共17人參加，並在去年7月間以「高雄基層交流參訪團」名義，率團從高雄出發到北京，全程6日均為落地招待，即團員只需自行負擔機票，而王男則每個人頭抽取1000元的佣金，行程中趁晚宴或交流座談會之際，多次向有投票權之團員宣傳「兩岸一家親」或附和「下架某政黨」等議題，因此將他起訴。

法院審理時傳喚多位參加旅遊團的成員作證，他們都說，中方人員參加晚宴時，都沒提到台灣選舉議題，頂多就是團員們私下閒聊時有提到「下架民進黨」的話題，且團員們都自付1萬8000元團費，與一般赴中旅遊行情差不多，沒有對價關係，判王男無罪，全案可上訴。