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目睹父母遭惡鄰砍死！2幼子忘不掉兇殘畫面　吃藍莓嚇哭：血在流

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳男拿刀刺殺鄰居夫妻，一審被法院判處死刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

高雄一名63歲男子吳龍滿疑不滿樓上鄰居太吵，竟持刀上樓當著2名幼童眼前將鄰居羅姓夫妻殺死，高雄地院一審判決死刑，褫奪公權終身。羅妻的父親受訪透露，2個小孫子至今仍忘不了父母遇害畫面，就連吃個藍莓都會嚇得說：「阿公，血流出來了！」讓他聽了十分不捨，如今兇嫌被判死，家屬心靈終於受到一點安慰。

回顧全案，2023年9月15日上午7時許，住在高雄苓雅區某大樓的吳龍滿，疑似不滿樓上羅男夫妻一家長期發出噪音，拿出預先買好的水果刀從逃生梯上樓，當時羅男妻子蔡女正要帶2名兒子出門上學，吳龍滿直接闖入屋裡，並在2名孩子眼前將羅男及蔡女砍死。

吳龍滿殺人後，立即逃離現場，並騎車一路南下，過程中一邊藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物，但多次被沿途監視器拍下，最終在屏東縣枋寮鄉被警方逮捕。高雄地院一審認為，吳男預謀殺人且手段殘忍，開庭時還對鑑定人員、死者家屬嗆聲，顯見毫無悔意，無教化可能，審酌後判處吳男死刑。

▲▼ 高雄男不滿孩子太吵，砍殺夫妻後逃逸畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳龍滿落網時，還曾嗆警：「你們自己去找證據」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

案發至今1年半，法官判處吳龍滿死刑，蔡父得知後數度哽咽地說：「我們家人心裡都覺得有點安慰，2個年輕人就這樣沒有了，雖然判他死刑2個年輕人也不能挽回，但是我們心靈上有受到一點安慰，不要讓這個社會上把正義都埋沒掉，殺人死刑讓這些很兇殘的人還會有點警惕。」

蔡父表示，事發後擔心2個孫子成長受到影響，加上在學校有同學叫他們孤兒，讓孫子無法釋懷，回家號啕痛哭，蔡父忍不住落淚說：「一想到（孫子）沒有爸爸媽媽真的很難過，所以他們都離開，換個地方讓他們能夠再度成長，避免他們人格受到影響。」而2個孫子也知道父母被殺害，「他們希望殺人的凶手不要活在這個世界上」。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲死者2名兒子目睹父母遇害，現已搬離高雄，持續接受心理諮商。（圖／記者吳世龍翻攝）

怕孫子觸景傷情，蔡父不敢讓他們回來原住處，只有過年時會回來2、3天，事發至今1年多，2個孫子仍忘不掉目睹父母遇害的殘忍畫面，就連吃個番茄醬或藍莓，都會聯想到血腥畫面，嚇得說：「阿公，這個血流出來了！」，也會擔心地問「那個壞人還會不會來我們家裡？」、「他被放出來怎麼辦？」讓大人不捨，他只好安慰孫子們：「放心舅舅跟阿公都會保護你們，絕對不會讓壞人進來。」

談到吳龍滿，蔡父氣憤地說，吳犯案後態度極為惡劣，就連檢察官及法官問話，他都不認罪，一副事不關己、你奈我何的樣子，「他（吳龍滿）什麼都不理，他認為沒有他的事，殺人還很囂張」，甚至落網時還直接嗆警方，「我殺人你們自己去找證據，他有恃無恐我就不講話　反正我也不會死，他就是這種心態，他這人真的太可惡了」。

一審判決出爐，讓蔡父了卻了一樁心事，「我們家族能夠了卻一個心願，讓殘忍的兇手能夠下地獄 」、「2個年輕人就這樣被殺死，這個惡人一定要受到懲罰，整個社會才有正義」。

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