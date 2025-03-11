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批大執法「很智障」！Cheap狂嘆：像通知酒駕仔收斂點

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲陳姓醫學生跑外送途中遭吳男無照酒駕撞亡。（圖／民眾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日一名還在就讀高雄醫學大學四年級的陳姓學生，在台中實習空檔打工跑外送時，遭吳姓男子酒駕撞死。台中市警察局長李文章宣布，將連續三天進行酒駕大執法。對此，百萬網紅Cheap直批，「一直覺得大執法很智障」、「大執法前還先通知，搞笑嗎？」

「#三天大執法」，Cheap在粉專開批，一直覺得大執法很智障，「好像通知酒駕仔『這幾天收斂點，過幾天就沒事了』，執法不是應該連續、隨機、不確定性嗎= = 這樣才有嚇阻力吧！」傻眼地直呼，「X的，大執法前還先通知，搞笑嗎？」

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接著，Cheap提到解決酒駕可能很難，但短中長期目標至少也應該訂一下，不要整天只會喊口號。他還幫忙制定目標，「【短】：前面說的，連續、隨機、無死角的執法」、「【中】：立委修法，加重刑責，最好沒收交通工具，甚至『終身禁駕＋直接坐牢』」、「【長】：普及大眾運輸、代駕」。

他認為，如果每次出事了就喊大執法，不就是作秀，「三天後又繼續歌舞昇平，直到下次又有人被撞死，然後再來一波『加強取締』的戲碼，無限輪迴%$%$#」。貼文引發議論，「所以過了大執法三天後，怎麼執法？小執法嗎？」「真的，每次大執法還要先通知真的很…」、「這三天先別喝酒，之後再喝就沒事了。」

警方調查，陳男（22歲）8日凌晨3時許，跑外送行經台中市西屯區黎明路三段、凱旋路口，與開車闖紅燈的吳男（23歲）發生碰撞，導致陳男噴飛倒臥路邊，傷重不治，吳男則肇事逃逸。

據了解，陳老家在北部，目前就讀高雄醫學大學職能治療系，大四前往台中的醫院實習，為減輕家人經濟壓力決定當外送員，未料在跑外送途中遭遇橫禍。

據查，吳為苗栗人，在苗栗有毀損、妨害自由等前科，並有3次無照駕駛紀錄，近期到台中擔任洗車廠員工。案發前他跟朋友在KTV狂歡，結束後開著頂級休旅車「阿法」準備返家，發生車禍後逃回台中住處，經友人勸說投案，警方測得酒測值0.37毫克。

此外，該輛黑色「阿法」是車主租借給洗車廠業者，作為接送客人之用，而業者指派吳男擔任駕駛。讓無照的吳男開車，警方將依據道交條例第21條6項對車主製單舉發，至於車主是否對此知情、或將責任歸咎在洗車廠業者，將由當事人自行舉證，向執法單位釐清。

吳昨日在警詢後移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後，依酒駕致死、肇事逃逸、公共危險罪嫌向台中地院聲押，法院裁准。

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