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醫大生遭撞亡要照CT？法界人士解析原因　地檢署承諾儘速處理

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲陳姓醫學生遭吳男無照酒駕撞亡。圖為陳的生活照，家屬提供。（圖／家屬提供）

記者白珈陽／台中報導

在台中實習的高醫大陳姓學生，8日凌晨跑外送途中遭到無照酒駕的吳姓男子撞擊，送醫搶救不治；台中地檢署當天已初驗完畢，但認有必要釐清死因，安排在今天照驗CT（電腦斷層掃描），結果須1個禮拜才出爐。一般車禍無需照CT，為何此案需要？原因是本案涉及酒駕致死，依照法律將由國民法庭審判，檢察官有舉證責任，有了詳細死因，屆時才能作為呈堂證供，讓合議庭有所依據。

陳姓醫學生8日凌晨3時許，騎車跑外送行經台中市西屯區黎明路三段、凱旋路口，遭到23歲的吳男開車撞擊，傷重不治。事後吳男被查出有酒駕、無照駕駛、闖紅燈等行為，且是無照駕駛累犯、有其他多項前科，警詢後依酒駕致死等罪嫌移送台中地檢署，檢方聲押獲准。

▲▼ 台中市西屯區黎民路與凱旋路口今(8)日凌晨發生一起死亡車禍 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲這起死亡車禍發生在台中市西屯區黎民路與凱旋路口。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢方在8日當天已初步相驗，並安排在今天進行照電腦斷層掃描，釐清確切死因。不過，陳男是台北人，雙親得知照CT結果須等待一個禮拜才能出爐，期間愛子遺體須暫放台中，陳母今天哭泣表示，「難道我的孩子頭七要在台中？」盼盡快帶孩子返回台北處理後事。

至於為何本案需要特別照CT？法界人士指出，一般的車禍致死，其罪名僅是過失致死，由一般刑事法庭進行審理；而本案涉及酒駕致死，此罪名現在是由國民法官審判

法界人士說，有時被害人的車禍方式，無法從外觀去認定死亡的機轉（可簡單理解為「原因」）是什麼，假如遺體外觀血肉模糊，死因可能是出血性休克；如果是創傷較少、但不確定傷到何處內臟導致失去生命跡象，這時可能從外觀就沒辦法看出來真正死因為何。

法界人士說，因本案要進入到國民法庭審判，檢察官也有舉證責任，因此才需要照CT做死亡原因認定，將機轉在法庭上呈現，讓合議庭有相關依據做判斷，令被告心服口服。

不過，法律不外乎人情，陳是台北人，雙親獲知噩耗趕赴台中已心如刀割，台中地檢署強調，「本署將儘速處理本案，將協調相關單位加快處理。」，讓家屬能帶孩子回家。

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