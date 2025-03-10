新北3寶嫩媽歡唱返家　酒駕撞7機車肇逃！同車老公也挨罰

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區昨天（9日）晚間9時許，停放在鶯桃路上的一排機車遭撞倒，肇事駕駛自行離去。警方現場處理時，開車撞倒機車的女子又返回原地，向警方表示，剛在車上與先生發生爭吵，才會分心不慎撞上路邊機車，但車上的3個小孩在哭鬧，才離開現場先送他們回家，隨後警方發現，女子不僅肇逃還酒駕。

▲李女酒測值達0.22MG/L，已超過標準。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨晚29歲李姓女子，與丈夫以及3個小孩前往桃園KTV與朋友喝酒唱歌；結束後李女開著丈夫的車，準備返回鶯歌住處，途中沿著鶯桃路往建國路方向行駛，2人都有喝酒，又在車內因細故發生爭吵，快到家時李女卻恍神，撞上停在路旁的7部機車，讓車上3個小孩不禁大哭。

▲李女酒駕又與丈夫發生爭吵，不慎擦撞路旁停放的7部機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

李女擦撞機車後並未立即停車，卻直接開車返家，將酒醉的丈夫及小孩先送回家，還來不及換衣服，又趕回事故現場，但警方已獲報到場處理。警方依規定對李女酒測，發現李女酒測值達0.22MG/L，已超過標準，詢後依公共危險罪移送新北地檢署偵辦，同車的丈夫，也因明知妻子喝酒又讓其駕駛，除需吊扣車牌2年外，並依駕駛人的酒駕罰鍰金額一併處罰。

▲李女酒駕又肇逃，遭警方依法移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

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