23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

▲苗栗23歲吳姓洗車工人酒駕，撞死騎機車外送的22歲陳姓醫大生。（圖／翻攝畫面）



圖、文／CTWANT

苗栗縣23歲吳姓洗車工人，8日凌晨在台中市西屯區酒後駕車，撞死騎機車外送的22歲陳姓高雄醫學大學生，犯案後還肇事逃逸，1個多小時後才到派出所投案。死者家屬質疑酒駕不斷發生，和罰則、懲處太輕有關，對此前檢察官也呼籲修法，才能有遏阻效果。

據了解，吳男沒有駕照，8日凌晨和友人在KTV飲酒狂歡後，向朋友借來一輛豪華休旅車駕車返家，行經黎明路與凱旋路口時，未依號誌行駛，闖紅燈高速撞上騎機車的陳男，造成對方當場噴飛倒地，但他肇事後並未停車查看，而是直接駕車逃逸，警方訊後將他依公共危險罪、肇事逃逸罪、酒駕致死罪移送台中地檢署偵辦。

新北地檢署前檢察官呂俊杰解釋，酒駕修法已加重，111年公布修正條文，酒精濃度達0.25mg／L（或血液中酒精濃度達0.05%），處3年以下有期徒刑得併科30萬元以下罰金，若無人傷亡，刑期是3年以下，因此酒駕初犯，法官通常會判2個月到6個月的有期徒刑，得易科罰金，直到第2次刑期才可能加重。

呂俊杰強調，目前法律酒駕1、2次基本上都能「用錢解決」，免除牢獄之刑，若到第3次仍被判易科罰金，地檢署握有最後把關的權力，通常會依照「三振條款」，也就是不准易科罰金，必須入監執行。他認為若能修法提高刑罰的「下限」，處3年以下、6個月以上有期徒刑，讓再犯者無法易科罰金躲過刑責，或許可達到遏止警告的作用。

※CTWant提醒您：酒後不開車，未成年請勿飲酒。

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