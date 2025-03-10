醫大生遭洗車工撞死！CT結果要等1周　母淚：頭七要在台中嗎？

記者白珈陽／台中報導

有多項前科、無照駕駛紀錄的23歲洗車工吳叡旻，8日凌晨因酒後開車、闖紅燈，撞死1名騎車跑外送的陳姓醫學生，由於檢方初步相驗後，為釐清確切死因，認有照CT（電腦斷層掃描）必要，但結果約1個禮拜才能出爐，此段時間陳生的遺體須暫時安置在台中。對此，陳母難過地說，「難道我的孩子頭七要在台中嗎？」盼儘速回到台北處理後事；檢方則說，會協調相關單位儘快處理。

▲陳姓醫學生跑外送途中遭陳男無照酒駕撞亡。（圖／民眾提供）



陳母今天（10日）上午受訪表示，是否立法對於酒測罰則太輕？導致民眾有取巧心態，就算被抓到，也不會有太重的處罰；她還說，台中可能對於交通遵守的意識比較薄弱，就算現在發生矚目的酒駕案，警方可能會大執法，但大執法過後呢？若平常不嚴格執行，是不是又會一再發生憾事？

陳母指出，檢察官稱照驗CT的結果要等一個禮拜，她聽聞當下非常反彈，難過地說「我孩子的頭七難道要在台中嗎？」雖然她知道檢察官要保全最完整的證據，這她沒有意見，但問題是他們家屬怎麼辦？希望趕快帶孩子回台北，處理後續繁瑣的程序。

陳母哭著說，當她得知肇事者（吳男，上圖）跟孩子差不多的年紀，她加倍心痛，台灣的孩子已經夠少了，2個年輕人的人生，就因為酒駕被毀了。

陳母提出，除了要修法讓法律對酒駕有嚇阻作用，更立即的做法是，所有的人對身邊可能會有酒駕行為的親友，要立刻出手制止，需要集體良善的意識，才能改善這件事情，不要再讓類似的悲劇發生。

對於照驗CT需要的時間流程，台中地檢署表示，會協調相關單位，儘速處理。