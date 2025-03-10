媒體主管兒遭酒駕撞死　盧秀燕盼司法系統嚴懲！台中連3天大執法

記者游瓊華／台中報導

一名還在就讀高雄醫學大學四年級的陳姓學生，日前在台中實習空檔打工跑外送時，遭吳姓男子酒駕撞死。陳生父親是北部知名媒體主管，痛失愛子的他砲轟為何台中還有酒駕撞死人；台中市長盧秀燕10日出席活動時強調，酒駕是全國性問題，去年台中取締酒駕6000件是六都最多，死亡率減少44%也是，期盼司法系統也嚴懲酒駕犯。

▲台中市長盧秀燕今天針對酒駕案件做出回應，強調酒駕是全國性議題，希望司法系統能夠嚴懲。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，對於這起案件感到遺憾以及痛心，強調酒駕是全國性問題，台中市加強取締跟治理，去年全年度計算就取締了7000件，不僅是六都最多，死亡率減少44%也是六都最多，但還是有少數民眾心存僥倖心態，貪杯酒駕，實在法理不容，希望司法系統能夠嚴懲。

▲警察局長李文章宣布，今起開始一連三天，台中市進行酒駕大執法。（圖／記者游瓊華攝）



台中市警察局長李文章也坦承，台中市酒駕(發生率)是高的，對於發生這樣的憾事感到遺憾跟不捨，今年還是會持續對酒駕執法，呼籲市民不要酒駕；對於肇事者過往的黑歷史，警方也有所掌握其記錄，因此分局在移送時，也建請檢察官羈押，最後吳男被收押。李文章也宣布，今天開始連續三天將進行酒駕大執法。