綠委稱美台先進製程時間差3年以上　卓揆：確保領先地位

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）率行政團隊赴立法院，針對中央政府總預算覆議案進行報告。綠委郭國文質詢時提到，台積電去美國，要到2028年才要生產3奈米，台積電3奈米在南科不知道生產幾年了，關鍵是在時間差，時間差起碼3年以上。卓榮泰也回應，產業全球布局有兩個要求，第一、維持台灣最領先科技地位，第二、無論怎麼布局都要根留台灣，不能讓台灣產業空洞，這種N+1的方式就是目前做法。

郭國文質詢時表示，台積電全球布局，出去外面就是奈米數加一、留在台灣就是減一，先進製程留在台灣，台積電去美國，要到2028年才要生產3奈米，台積電3奈米在南科不知道生產幾年了，今年高雄就要生產2奈米了，台積電在美國第一個廠也是4奈米，關鍵是在時間差，時間差起碼3年以上，把先進製程留在台灣，這就是台灣優勢。

卓榮泰表示，產業全球布局有兩個要求，第一、維持台灣最領先科技地位，第二、無論怎麼布局都要根留台灣，不能讓台灣產業空洞，這種N+1的方式就是目前做法。

郭國文指出，這樣布局好處有經濟安全保障效應、科技外交效果、能源解壓需求，全都集中在台灣，有辦法那麼多電嗎？在野黨一再質疑電不夠，如果先進製程都留在台灣還夠嗎？這是現實壓力。說台積電不能去美國，是怕台美關係太好嗎？實在想不出什麼理由。

卓榮泰表示，台僑、台商這兩天跟美國國會密切接觸，產生對台灣更有力協助，樂見，但這不是政府唯一要求，也要讓台灣廠商在世界站上重要地位。

對於總預算案，郭國文也點到，假設在野黨希望根留台灣，為何三大科技園區凍結30%預算？台積電在南科產值超過一半，這不會有影響嗎？卓榮泰坦言，確實難以理解。經濟部長郭智輝也表示，一定會有影響。