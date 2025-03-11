刪台電千億撥補害電價漲？　藍批剝人民2層皮：過去有撥補也漲

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台電虧損能否撥補陷入膠著，民生用電面臨調漲壓力，行政院長卓榮泰稱，在野黨刪除撥補台電1000億元，將迫使台電面臨調漲電價的壓力。國民黨立院黨團今（11日）召開記者會痛批，過去幾年撥補台電3000億元，但過去3年電價平均調漲42％，憑什麼台灣人民要因為民進黨錯誤的能源政策，一隻牛剝2層皮？賴政府應立即改變錯誤的能源政策。

國民黨團書記長王鴻薇表示，卓榮泰今天到立法院的報告內容，暗示、明示，甚至語帶威脅，指總預算案覆議案沒有過的話，台電不排除繼續調漲電價，用民生電價情勒，但過去幾年國庫已經撥補3000億元，但過去3年電價平均調整42%，為什麼台灣人民要因為民進黨錯誤的能源政策，一隻牛被剝兩層皮，而「綠友友」的綠電業者卻賺大錢，光雲豹能源去年每股盈餘（EPS）就將近9元。

王鴻薇說，國庫撥補台電不夠，還要繼續漲電價，台灣人民憑什麼因為政府錯誤的能源政策，要一直被剝皮。她也質疑，台電年年虧損，但「綠友友」的綠電業者卻賺大錢，今天所有的撥補、電價調整，是不是去資助這些與民進黨關係良好的綠電業者。她說，鄭重呼籲政府立刻改變錯誤的能源政策，歐洲除德國外，都廢棄非核的計畫，日本、美國、中國、東南亞等都在發展核能，台灣不應該懸崖勒馬嗎？

國民黨立委牛煦庭說，台灣人民並不是沒有給民進黨機會，過去前總統蔡英文執政8年，交棒給賴清德總統，貫徹民進黨的非核家園，做了一大堆能源政策上的調整，結果台電財政崩潰、負債連連，因為錯誤的能源政策跟發電結構，台電沒有辦法應對國際變局，之前烏俄戰爭造成全世界油氣價格大幅上漲，立刻嚴重衝擊台電的財務狀況，即便如今油氣價格回穩，但台電的財政依舊未見改善。

牛煦庭強調，即便今天是311地震14周年，但國際趨勢已然在這十幾年之間發生了重大改變，日本確實因福島核災遭到嚴重打擊，但日本有廢除核能發電嗎？不但沒有 ，現在的石破茂內閣反而用更開放、更積極的角度，擴展核能發電的占比，就是因為全世界的共同趨勢為減碳優先，考慮全世界貿易產業的競爭性跟碳廢交易機制上路，請問台灣要置外於最新的國際趨勢之外嗎？

國民黨立委黃健豪指出，台電剛公布的1月份財報，虧損97億元，若加上行政成本的實際虧損為112億，唯一沒有賠錢的是台電自發電力的燃煤、自發核能等，其他包含外購的燃煤、燃氣，太陽光電、風力都是大幅虧損 ，風力發電虧損高達58億、採購太陽光電虧損為5.58億元、燃氣虧損為174億元。

國民黨立委楊瓊瓔認為，台電會變成錢坑黑洞，原因就是出在能源政策。台灣的能源政策一定要好好重新檢討。政府需明確告訴民眾，是否會續用核電、降低躉購費率等問題，不希望台灣的能源政策又缺又貴。

