美烏新一輪會談　美卿魯比歐赴沙國：對烏克蘭海空停火協議樂觀

▲美國國務卿魯比歐。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）10日表示，他對烏克蘭提出的部分停火提議持樂觀態度，認為這可能是結束戰爭的重要一步。不過，俄羅斯此前已經拒絕了這類臨時停火計畫，認為這只是烏克蘭爭取時間、避免軍事崩潰的策略。美烏官員將於今（11日）在沙烏地阿拉伯舉行會談，預計烏克蘭將提出空域與海域停火方案。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）10日抵達沙烏地阿拉伯，並會晤王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman），但預計不會正式參與美烏談判。烏克蘭代表團將由總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、國家安全顧問及多名外交和國防部長組成。美方則由國務卿魯比歐領軍，與美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）及美國中東特使維特科夫（Steve Witkoff）共同參與。

魯比歐強調，此次談判的重點在於「明確烏克蘭的和平談判立場」，並指出，「雙方都需要準備好做出艱難的決定，因為俄羅斯方面也將面臨挑戰。」他補充道，美國不會對烏克蘭設定具體條件，而是希望透過談判了解雙方的立場差距，以促進外交解決方案，因為「這場衝突無法透過軍事手段解決」。

此次會談發生在美國前總統川普（Donald Trump）對澤倫斯基施壓的背景下，川普近日加強推動烏克蘭與俄羅斯達成停火協議，但並未承諾提供美國的安全保證。這場談判也是自澤倫斯基上月訪問白宮以來，美烏兩國首次正式會晤，當時，雙方會談氣氛緊張，隨後美國宣布暫停對烏克蘭的軍事援助與情報分享，以迫使烏克蘭重返談判桌。

魯比歐表示，希望對烏克蘭的援助暫停問題能夠「獲得解決」，但強調11日的談判將是關鍵。他指出，援助中斷的原因在於「我們認為烏克蘭沒有真正承諾進行任何形式的和平進程」，如果烏克蘭的立場改變，美國的政策可能隨之調整。他補充說，「總統將利用一切手段，促使雙方回到談判桌，讓這場戰爭結束。」

美國特使維特科夫10日接受採訪時表示，他預計本次談判將「取得重大進展」，並透露烏克蘭可能在本周稍後返回美國，簽署一項礦產協議。該協議將透過烏克蘭礦產銷售建立一個雙方共同管理的基金。

維特科夫還提到，本次會談的議題將包括烏克蘭的安全保障與領土問題。他強調，美國政府並未完全切斷對烏克蘭的防禦性情報共享，而川普則在9日受訪時表示，他「幾乎」已經解除對烏克蘭的情報分享暫停令。